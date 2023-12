Juventus, top player per giugno: c’è di mezzo il Barcellona

La Juventus sceglie un nuovo top player per giugno e sfida il Barcellona: colpo da 50 milioni di euro

Il mercato dei bianconeri dovrà rispettare l’equilibrio tra competitività e sostenibilità finanziaria.

Così Cristiano Giuntoli ha chiarito la direzione della Juventus durante la serata del Golden Boy 2023, svoltasi ieri a Torino, in cui anche l’attuale direttore dell’area sportiva bianconera è stato premiato per il ‘Challenge of the year’. “La Juventus sta usufruendo del lavoro fatto sui giovani negli ultimi anni. Dobbiamo mantenere un equilibrio tra competitività e finanza e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi a gennaio. Naturalmente bisognerà continuare a lavorare sui giovani. Lavoro gomito a gomito con Manna per migliorare la squadra”. Di conseguenza è anche utopico aspettarsi colpi di testa da parte della Juve, soprattutto durante il mercato invernale. Le mosse saranno oculate, volte a sfruttare le occasioni, soprattutto per colmare le lacune a centrocampo.

Juventus, inserimento per Dani Olmo: Giuntoli sfida il Barcellona

La dirigenza sta programmando già per la prossima stagione, guardando ad obiettivi più grandi ma abbordabili a livello economico.

Uno dei nomi che sta guadagnando terreno in ottica mercato estivo, come riportato da todofichajes.com, è quello di Dani Olmo, classe ’98 del Lipsia e della nazionale spagnola. L’attaccante è, però, un obiettivo concreto del Barcellona che conta di portarlo in Catalogna a giugno. Olmo ha un contratto col Lipsia fino a giugno 2027 e una valutazione piuttosto alta, di circa 50 milioni di euro. Il club tedesco non sembra disposto ad ascoltare proposte almeno fino al termine della stagione, di conseguenza la Juventus dovrebbe ragionare in ottica estate. Olmo si aggiunge a una lista lunga di obiettivi della Juventus. In quel ruolo Giuntoli sta spingendo soprattutto per Jadon Sancho, ai ferri corti da mesi col Manchester United. Non sarebbe la prima volta che assistiamo a un duello di mercato tra Juve e Barcellona. Ad oggi Olmo è piuttosto inavvicinabile ma a giugno potrebbero aprirsi nuovi scenari.