Calciomercato Juventus, scelta fatta: 40 milioni per Yildiz

Il Liverpool bussa alla porta della Juventus per il gioiello e fa tremare Allegri: la chiamata di Klopp

Il calciomercato invernale potrebbe essere ricco di sorprese soprattutto per le squadre italiane, in particolare per la Juventus che sta iniziando a restringere il campo dei propri obiettivi.

Le mosse principali di Giuntoli e Manna riguarderanno, con ogni probabilità, il centrocampo, reparto rimasto orfano di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, entrambi fuori per squalifica. Allegri ha poche risorse a disposizione in questo momento e per tenere il passo dell’Inter dovrà certamente avere almeno un rinforzo a gennaio. La Juventus, però, deve anche guardarsi le spalle dai possibili assalti delle big ai propri migliori giocatori. Naturalmente i più esposti sono sempre Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, in rapporto anche all’età che ancora gli permette di avere grandi margini di miglioramento. Anche i più giovani, però, sono già sotto la lente d’ingrandimento. Uno di questi è il classe 2005 turco Kenan Yildiz. Le sue prime apparizioni con la nazionale maggiore turca hanno certificato di che pasta è fatto, attirando l’attenzione di alcuni top club europei.

Juventus, il Liverpool vuole Kenan Yildiz: richiesta di 30-40 milioni

Ad aver messo gli occhi su Kenan Yildiz è il Liverpool di Jurgen Klopp. Come sottolineato da TuttoJuve, i Reds sarebbero fortemente interessati al gioiello turco bianconero.

La Juventus considera Yildiz un patrimonio per il club e non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare, almeno non a titolo definitivo. Potrebbe, invece, ragionare su un eventuale prestito o qualora arrivasse da parte del Liverpool un’offerta monstre da almeno 30-40 milioni di euro. Il classe 2005 ha dimostrato in Next Gen di avere delle qualità fuori dal comune e Massimiliano Allegri non ha perso tempo ad aggregarlo in prima squadra. Certo che, vista l’abbondanza del Liverpool in attacco, sarebbe difficile immaginare un inserimento rapido per Yildiz che dovrebbe vedersela con giocatori del calibro di Momo Salah, Luiz Diaz, Cody Gakpo. Il club inglese, però, punta a inserirlo gradualmente, sfruttando la sua giovane età per farlo crescere in maniera costante insieme a grandi campioni. La Juventus può contare sul lungo contratto che lega il giocatore al club fino a giugno 2027, potendo quindi dettare il prezzo a proprio piacimento.