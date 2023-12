Calciomercato Juventus, arriva subito il centrocampista: deciso da Giuntoli

Calciomercato Juventus, arriva subito il centrocampista, si aspetta la mossa definitiva di Giuntoli: tutti i dettagli dell’operazione.

Nell’attesa di nuovi sviluppi di mercato, Gianluigi Longari, attraverso il suo editoriale su Sportitalia.com, ha gettato luce sulla situazione della Juventus e il suo interesse persistente per Rodrigo De Paul. Il giornalista ha sottolineato l’importanza dell’imminente coinvolgimento di Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora, nelle trattative di mercato.

Dopo un’estate in cui la Juventus ha dovuto osservare dall’esterno le dinamiche del mercato, la discesa in scena di Giuntoli rappresenta un momento cruciale per la dirigenza bianconera. Il direttore sportivo ha dimostrato le sue capacità gestionali nei primi mesi della stagione, ma ora è pronto a muovere le pedine necessarie per completare il puzzle della rosa di Max Allegri.

De Paul il “preferito” della Juventus: può arrivare

Nel suo editoriale, Longari suggerisce che alcune cessioni potrebbero essere pianificate, con giocatori come Yildiz che, pur avendo avuto poco spazio, potrebbero rappresentare fonti di introito per finanziare ulteriori rinforzi. La Juventus, tuttavia, sembra puntare con decisione su Rodrigo De Paul per elevare il livello qualitativo del centrocampo.

De Paul è descritto come il preferito per rafforzare la mediana bianconera, ma Longari non esclude alternative interessanti. La Juventus, sotto la guida di Giuntoli, potrebbe esplorare diverse opzioni di mercato per garantire che il centrocampo sia potenziato in modo significativo. La notizia ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi, che attendono con ansia gli sviluppi delle trattative. La possibilità di vedere De Paul vestire la maglia bianconera è allettante, ma il mercato del calcio è noto per le sue sorprese e imprevisti. La Juventus e i suoi sostenitori continueranno a seguire con attenzione ogni passo, sperando che il completamento del capolavoro gestionale possa portare la squadra a nuove vette di successo.