Scambio da 60 milioni complessivi: Juve KO, si incontrano oggi

Uno scambio che potrebbe cambiare, definitivamente, le carte in tavola per il giovane prodigio: ecco cosa potrebbe succedere.

Il mondo del calcio è in fermento oggi a Dortmund, dove si sta svolgendo un incontro cruciale per uno scambio che potrebbe rivoluzionare il mercato invernale.

Il Borussia Dortmund sta valutando la possibilità di cedere il talentuoso Donyell Malen al Manchester United in cambio dell’ex Sancho. La richiesta del Dortmund sarebbe di 30 milioni di euro o l’inclusione di Malen nell’affare, secondo quanto riferito da ‘BILD_Sport,’

Affare in dirittura d’arrivo: vogliono, di nuovo, Sancho

Jadon Sancho, reduce da una stagione non certo di successo con il Manchester United, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, con la Juventus e il Dortmund in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. La sua capacità di dribbling, visione di gioco e abilità nel segnare lo hanno reso uno degli attaccanti più ambiti sul mercato ma adesso il club tedesco sarebbe pronto a ripotarlo laddove tutto era iniziato.

La richiesta del Dortmund di 30 milioni di euro o l’inclusione di Jadon Sancho nell’affare indica la volontà del club tedesco di ottenere un affare vantaggioso dall’arrivo. Il Manchester United, d’altro canto, dovrà decidere se è disposto a cedere il giovane Sancho o a sborsare la somma richiesta per assicurarsi i suoi servigi. Le trattative in corso rendono l’atmosfera elettrizzante per i tifosi e gli appassionati di calcio, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore. La dinamica di questo possibile scambio potrebbe influenzare le strategie di altri club sul mercato e aprire la strada a ulteriori movimenti invernali, certamente, in questa maxi operazione, la squadra che verrebbe tagliata fuori sarebbe la Juventus visto che il club bianconero, adesso, potrebbe essere tagliato fuori qualora, appunto, i due club raggiungessero l’accordo fra le parti.