Juventus-Napoli, le pagelle: Gatti ancora decisivo

Lo spettacolo non è mancato nel confronto di questa sera tra la Juventus e il Napoli, che si è concluso sul risultato di 1-0.

Nel primo tempo forse meglio il Napoli che la Juventus. Che ha avuto una doppia occasione Juve con Vlahovic e McKennie. Poi sono usciti fuori gli ospiti con Kvaratskhelia che ha fallito una clamorosa occasione. Ancora Napoli pericoloso dieci minuti dopo, quando solo una prodezza di Szczesny su Di Lorenzo ha negato la gioia del gol alla squadra di Mazzarri.

Nella ripresa però la Juve ha trovato il vantaggio con un colpo di testa di Gatti su cross di Cambiaso. Ancora una volta il difensore è stato molto abile nel gioco aereo, sfruttando la sua stazza fisica per sovrastare gli avversari. Il Napoli ha reagito ma i bianconeri hanno ancora una volta evidenziato la loro tenuta difensiva. Portando così a casa un successo che gli consente ancora una volta di riportarsi al comando della classifica, seppur momentaneamente.

Juventus-Napoli, i voti dei bianconeri: Szczesny super

Ecco dunque i voti dei giocatori bianconeri in questa sfida con il Napoli.

Szczesny 7.5; Gatti 7.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Cambiaso 6.5 (92′ Iling-Junior sv), McKennie 6 (92′ Rugani sv), Locatelli 6.5, Rabiot 6.5, Kostic 6.5 (82′ Alex Sandro sv); Chiesa 7 (82′ Kean sv), Vlahovic 6 (68′ Milik 6).

Migliore in campo dei bianconeri nel corso del primo tempo è stato sicuramente Szczesny. Il portiere juventino è stato strepitoso in un paio di occasioni. Ma è chiaro che in copertina finisce ancora una volta il difensore Federico Gatti. Ormai un titolare fisso per Allegri, uomo che porta in dote anche punti pesanti. Dopo i tre punti conquistati grazie a lui a Monza, ora è arrivato un altro successo di platino. Non benissimo Vlahovic, poco lucido, al contrario bisogna sottolineare la prova di un Chiesa mai domo, che ha corso davvero molto.