Calciomercato Juventus, affare saltato: lo scambio non s’ha da fare

Calciomercato Juventus, l’affare è saltato e lo scambio non s’ha da fare. I bianconeri in questo modo forse rimangono in corsa

Non c’è dubbio che con questa classifica la Juve a gennaio qualcuno sul mercato lo dovrà prendere. Perché si deve dare la possibilità a Massimiliano Allegri si giocarsi lo scudetto fino all’ultimo, o almeno fin quando la squadra continuerà a non sbagliare nemmeno una partita. Perché fino al momento uno solo è stato il passaggio a vuoto dei bianconeri, quello nella sfida contro il Sassuolo. Poi da lì in poi è stata presa la retta via.

E si è parlato, anche, di quelli che possono essere gli innesti: magari un centrocampista, visto che lì la coperta è abbastanza corta, oppure un elemento sulla prima linea che possa dare imprevedibilità al reparto. Sancho, ad esempio, esubero al Manchester United è stato accostato con una certa insistenza alla vecchia Signora nel corso delle ultime settimane. La pista in questo ultimo periodo si è un poco raffreddata, soprattutto perché si parlava anche di uno scambio con il Borussia Dortmund. Ma anche questa ipotesi sembra essere tramontata.

Calciomercato Juventus, salta lo scambio con Sancho

Secondo quanto riportato da Sky Germania infatti, lo scambio tra Sancho e Malen non ci sarà. Le parti non sono convinte e soprattutto in casa United non sembrano ci siano proprio le condizioni per portare l’esterno in Inghilterra. Più che le condizioni la voglia di farlo.

E questo cosa significa? Potrebbe significare solamente una cosa: che la Juventus potrebbe rimanere in corsa per un arrivo dell’esterno offensivo nella prossima finestra di mercato che tra poche settimane si aprirà. Anche se come detto prima la pista in questo momento sembra essersi leggermente raffreddata.