Galliani ne blinda due, incedibili fino a giugno: l’assalto della Juventus è rinviato

La Juventus rinvia l’assalto al gioiello della Serie A: Galliani ne blinda due fino al termine della stagione

Il mercato invernale si avvicina sempre di più e per la Juventus sarà fondamentale intervenire concretamente con almeno un innesto.

Sono tanti i profili che Giuntoli e Manna stanno tenendo d’occhio. Nella lunga lista di nomi c’è anche Andrea Colpani, talento di primo ordine del Monza di Raffaele Palladino. In questa prima parte di campionato il trequartista classe ’98 è sicuramente una delle grandi rivelazioni. Le sue prestazioni gli hanno garantito anche la chiamata di Luciano Spalletti con la nazionale maggiore e tante attenzioni sul mercato. Dopo una stagione di lancio, quella dell’anno scorso, conclusa con 4 gol, quest’anno si sta affermando e ha già superato il bottino dello scorso anno. Sono infatti 6 i centri in campionato, conditi da un assist. Forse se c’è qualcosa che deve ancora incrementare sono proprio le assistenza per i compagni. Ad oggi Colpani è ritenuto incedibile dal Monza, almeno fino a giugno, come sottolineato da calciomercato.it.

⛔️ #Monza – #Colpani e #DiGregorio incedibili a gennaio per #Galliani: eventuali offerte (che al momento nel concreto non sono comunque arrivate) verranno prese in considerazione solo la prossima estate 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/BILeqffLQc — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 8, 2023

Juventus, rinviato l’assalto a Colpani: Galliani lo blinda insieme a Di Gregorio

Discorso simile a quello di Colpani vale per il portiere del club brianzolo Michele Di Gregorio, anche lui tra le grandi rivelazioni della Serie A.

Per Gallini eventuali offerte per Colpani e Di Gregorio non verranno prese in considerazione, almeno fino al termine della stagione. Ad oggi non c’è nessuna proposta concreta sul piatto ma, qualora dovesse arrivare, il Monza farebbe muro, consapevole che privarsi di due giocatori del genere a stagione in corso potrebbe essere fatale. Inoltre il valore di mercato attuale dei due calciatori potrebbe ulteriormente aumentare da qui al termine del campionato. Entrambi hanno dei contratti importanti, Colpani fino al 2028 e Di Gregorio fino al 2027. Di conseguenza Galliani ha il potere di stabilire i prezzi. Anche la Juventus dovrà attendere per tentare l’eventuale assalto ad Andrea Colpani.