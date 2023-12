Juventus, scatto per il gioiellino: Giuntoli anticipa tutti

Scatto della Juventus per il giovanissimo classe 2006: ennesimo guizzo di Cristiano Giuntoli

Il calciomercato invernale si avvicina e la Juventus spera di poter intervenire concretamente con almeno un rinforzo.

Durante la cerimonia della 21esima edizione del Golden Boy di Tuttosport, svoltasi a Torino, è salito sul palco anche Cristiano Giuntoli che ha ricevuto il premio di ‘greatest challenge of the year’. Il direttore dell’area sportiva della Juventus ha sottolineato come il mercato del club debba essere volto a migliorare i risultati sportivi, ma allo stesso tempo alla sostenibilità. Un’attenzione particolare, quindi, alle casse del club. La Juve non può permettersi follie o passi falsi ma dovrà fare un mercato molto oculato e, come sottolineato dallo stesso Giuntoli, proverà a cogliere le occasioni che potrebbero presentarsi.

Di conseguenza per la Vecchia Signora sarà fondamentale andare in profondità, cercando di scovare potenziali talenti su cui poter fare in futuro anche plusvalenze. In questo senso Giuntoli ha già puntato un altro gioiello. L’operazione potrebbe essere in perfetto stile Kvara, arrivato in Italia un anno fa proprio per mano di Giuntoli.

Juventus, guizzo di Giuntoli che pesca il classe 2006 Adzic

La Juventus ha fatto uno scatto concreto per il giovanissimo classe 2006 Vasilije Adzic, attuale centrocampista del Buducnost, club del Montenegro.

L’ancora 17enne è già uno dei talenti più splendenti del suo paese. Non a caso ha già attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli che, come è noto, è sempre attento ai giovani stranieri e prova a sfruttare il più possibile questo tipo di occasioni. L’esempio di Kvaratskhelia è il più lampante degli ultimi tempi e certifica la grande attenzione del direttore bianconero ai profili ancora semi o del tutto sconosciuti. Proprio quelli che spesso si rivelano dei crack. Come riportato da Goal Italia, la Juventus avrebbe avuto nuovi contatti con l’entourage di Adzic, anche recentemente. I bianconeri stanno valutando le modalità dell’operazione e il discorso legato allo slot da extracomunitario che il giovane montenegrino andrebbe ad occupare.