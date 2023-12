La Juventus acquista il più grande rimpianto di Marotta: folle ritorno

Clamoroso ritorno in Serie A. La prossima stagione il campionato italiano potrebbe riabbracciare un grande talento. Due club se lo contendono.

Rientri e ritorni fanno parte del gioco. Nell’arco di una carriera capita spesso di salutare una città, una squadra, un campionato per poi farvi ritorno un po’ di anni dopo. Uno o dieci cambia poco, da questo punto di vista.

Alcune situazioni di mercato nascono in maniera repentina e repentinamente bisogna rispondere per non perdere una ghiotta opportunità. E ciò che probabilmente è già accaduto in Germania potrebbe avere dirette conseguenze nel nostro campionato.

La regina incontrastata della Bundesliga, il Bayern Monaco, che ha vinto gli ultimi 11 campionati, ha praticamente acquistato il grande talento spagnolo Bryan Zaragoza, esterno d’attacco del Granada, classe 2001.

Il giovane talento passerà pertanto dal lottare per la retrocessione nel campionato spagnolo, il Granada occupa la 19esima posizione della Liga, all’inanellare trofei nazionali, e non soltanto, con lo squadrone bavarese.

La domanda che sorge spontanea è: quale conseguenza diretta comporta per la nostra Serie A l’affare praticamente concluso del Bayern Monaco? Anche il club tedesco dovrà obbligatoriamente salutare un suo giocatore per fare spazio al giovane nuovo arrivato.

Clamoroso ritorno in Serie A

Il Bayern Monaco e il suo tecnico, Thomas Tuchel, dovranno pertanto cedere un componente del reparto avanzato e l’indiziato numero è Kingsley Coman.

Il grande talento parigino, classe 1996, potrebbe pertanto rientrare in Italia esattamente nove anni dopo aver lasciato la Juventus. Era infatti il 2015 quando il diciannovenne Coman è passato in prestito ai tedeschi per venir poi riscattato a titolo definitivo due anni dopo.

Tanti trionfi con il Bayern, compreso il treble bavarese del 2020 (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League) ma anche tanti guai fisici, compresa un’operazione al cuore, nel 2021, per un’aritmia cardiaca.

La possibilità che l’esterno francese possa essere messo sul mercato dal Bayern Monaco ha fatto drizzare le antenne anche a due società italiane. La Juventus si tufferebbe volentieri sul suo ex campione, ma dovrà difendersi dagli attacchi del Milan.

La società rossonera potrebbe perdere il suo attaccante Giroud e la prima scelta potrebbe essere un altro francese, Kingsley Coman appunto. Ipotesi affascinante quella di poter riabbracciare un talento che la Juventus e l’Italia hanno soltanto intravisto.

Operazione non facile poiché non mancherà la concorrenza da parte di altri club europei, senza dimenticare mai l’Arabia Saudita, ma se Coman decidesse di ritornare alla Juve…