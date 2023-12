Osimhen sbeffeggia i tifosi della Juventus: il gesto non visto dalle telecamere – FOTO

Osimhen sbeffeggia i tifosi bianconeri: ecco il gesto che le telecamere non hanno visto. Ma intanto 12 punti in meno in classifica e Gatti ancora decisivo

La Juve è tornata a fare la Juve e il Napoli è tornato a fare il Napoli. E cioè, i bianconeri vincono e sono a +12 sugli azzurri che lo scorso anno si sono cuciti lo scudetto sul petto ma che a dicembre, ormai, hanno capito di non poterlo vedere di nuovo sulle proprie maglie nella prossima stagione. Questione di Dna.

E che la serata sia stata amarissima per la squadra di Mazzarri e soprattutto per alcuni calciatori che lo scorso anno sono stati quelli che hanno trascinato la squadra verso uno scudetto davvero storico, ci sono alcune immagini, anzi una sola immagine non beccata dalle telecamere che ha visto protagonista Osimhen: il centravanti, che si è visto annullare una rete nel secondo tempo per fuorigioco, ha cercato di sbeffeggiare i tifosi bianconeri facendo con le dita un gesto che è facile capire a cosa sia riferito.

Osimhen e il gesto del 5-1

L’attaccante del Napoli ha fatto il gesto del 5-1 cercando di riportare indietro la mente alla sconfitta della passata stagione della Juventus al Maradona di Napoli. Un risultato clamoroso che probabilmente non si vedrà più in queste dimensioni. Si vive quindi di passato in casa azzurra, senza guardare al presente che dice quinto posto in classifica e con una situazione che potrebbe portare, per ora, anche ad una mancata qualificazione alla Champions League del prossimo anno.

Un altro segnale questo di come la Juventus sia tornata a fare paura. La squadra di Allegri continua a volare e continua a mettere pressione, per quello che può, all’Inter di Simone Inzaghi che sarà impegnata questa sera nella gara contro l’Udinese a San Siro e che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe tornare in testa alla classifica.