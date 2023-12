Tutti pazzi per il centrocampista goleador: Juventus-Bundesliga, incrocio rovente

Un obiettivo concreto per la mediana potrebbe essere conteso con la big tedesca: ecco di chi si tratta in dettaglio.

Con l’apertura del mercato invernale il 1° gennaio, anche lo Stoccarda si prepara ad essere attivo sul fronte dei trasferimenti. La squadra sorpresa della Bundesliga sembra aver messo nel mirino un gioiello emergente dal Kosovo, creando una competizione inaspettata con la Juventus Torino.

Il VfB Stuttgart avrebbe manifestato interesse per il talento di centrocampo Elvir Gashijan del KF Llapi, stando a quanto riportato dal portale di notizie locale “lamji.net”. Il giovane calciatore di 17 anni è diventato oggetto di desiderio anche per la Juventus e l’Hajduk Split, con i consiglieri Afrim Ajeti e Adil Vokrri che avrebbero confermato l’interesse di queste squadre. Secondo le fonti, i negoziati per un possibile trasferimento invernale sono già in corso, indicando che Gashijan potrebbe lasciare il KF Llapi a gennaio. La competizione per assicurarsi le sue prestazioni si fa sempre più intensa, e il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, potrebbe intensificare i suoi sforzi per portare il talento kosovaro in Germania.

Gashijan l’obiettivo a sorpresa per il centrocampo

Il capo allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeneß, è noto per il suo amore nel lavorare con giovani talenti, il che potrebbe essere un fattore determinante nella corsa per assicurarsi Gashijan. Attualmente impiegato principalmente nel centrocampo destro con il KF Llapi, il giovane calciatore dimostra versatilità anche nella nazionale kosovara U19, agendo in modo più offensivo sulla corsia esterna. Un profilo che, viste le caratteristiche ma soprattutto la duttilità, potrebbe fare comodo anche alla squadra di Allegri attenta da sempre alle giovani promesse del calcio mondiale.

Recentemente, Gashijan ha fatto parlare di sé contribuendo con cinque marcature in tre partite con la nazionale kosovara U19, dimostrando la sua abilità sia come realizzatore che come assist-man. Resta da vedere quale squadra avrà la meglio nella corsa per questo giovane talento kosovaro, che si prospetta come una delle potenziali stelle emergenti del calcio europeo. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito alla questione.