Rabiot via dalla Juve a gennaio: il nuovo club sorprende tutti

Adrien Rabiot via dalla Juventus già a gennaio? Ecco che, secondo l’indiscrezione, ci sarebbe la possibilità di una big europea.

Il centrocampista francese Adrien Rabiot, attualmente in scadenza di contratto con la Juventus al termine della stagione, potrebbe dire addio a Torino e approdare al Barcellona. Nonostante sia considerato una risorsa importante nei piani dell’allenatore Massimiliano Allegri, la situazione finanziaria delicata della Juventus potrebbe spingere Rabiot a cercare nuove opportunità altrove.

Secondo fonti riportate da Todofichajes, Rabiot avrebbe già ricevuto due offerte allettanti dalla Premier League, ma l’interesse del Barcellona potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club blaugrana segue il centrocampista francese da tempo e potrebbe finalmente concretizzare il trasferimento nella prossima finestra di mercato estiva.

Su Rabiot c’è anche il Barcellona: allarme Juve

L’esperimento di schierare Oriol Romeu come sostituto di Sergio Busquets non ha dato i frutti sperati, e Rabiot potrebbe essere la soluzione ideale per colmare quel vuoto nel centrocampo del Barcellona. I contatti con l’agente del giocatore si sono intensificati nelle ultime settimane, e la dirigenza sportiva guidata da Deco spera di giungere a un accordo entro la fine della finestra di mercato invernale.

Il Barcellona, consapevole dell’opportunità di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di qualità come Rabiot, potrebbe sfruttare la situazione contrattuale del francese per ottenere un trasferimento vantaggioso. Resta da vedere come evolveranno le trattative e se il centrocampista transalpino sarà disposto a vestire la maglia blaugrana nella prossima stagione. La vicenda di Rabiot si prospetta dunque come uno dei principali colpi di mercato del Barcellona nei prossimi mesi. A discapito, nel caso, della Juventus che lo vorrebbe, invece, tenere.