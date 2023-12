Lo prendono i rivali di sempre: clamoroso Juventus

Sono sempre tanti rumors che accompagnano la Juventus in questo periodo dell’anno mentre ci si accinge alla riapertura del calciomercato.

Il mese di gennaio arriva ormai alle porte e con il nuovo anno ripartiranno ufficialmente anche le trattative per tutte le squadre italiane e chiaramente anche per quelle estere. Acquisti e cessioni in cantiere per cercare di migliorare il proprio organico senza in fondo spendere troppo.

Questa sarà la missione anche di una Juventus che probabilmente rinvierà alla prossima estate investimenti più corposi per rinnovare un organico che avrà il compito di regalare grandi soddisfazioni alla propria tifoseria. Finora la squadra di Allegri ha dimostrato di essere in grado di poter competere non solo per un posto in Champions League ma anche per qualcosa di più. Nessuno pronuncia la parola scudetto ma è chiaro che riportare il tricolore a Torino sarebbe qualcosa davvero di fantastico viste le difficoltà incontrate negli ultimi mesi.

Juventus, Phillips non cambia città? Lo vuole lo United

Il centrocampo è il reparto nel quale i bianconeri necessitano assolutamente di volti nuovi. In questa prima parte della stagione il tecnico Allegri è stato bravo ad ovviare alle assenze di Pogba e Fagioli. Vuoti che andranno riempiti da parte del direttore sportivo Giuntoli, che senz’altro starà già vagliando diverse ipotesi.

Sono stati accostati diversi giocatori alla Juve nel corso delle ultime settimane e tra questi c’è anche Phillips del Manchester City. Mediano che abbina qualità e quantità, che spera di trovare spazio per guadagnarsi la chiamata della sua nazionale per i prossimi Europei. Pep Guardiola ha sottolineato nei giorni scorsi come i citizens siano intenzionati a trattenere il calciatore. Ma come riporta “Fichajes” potrebbe esserci per lui uno sviluppo clamoroso. I rivali dello United infatti sono pronti a farsi avanti, visto che stanno cercando un mediano con quelle caratteristiche. L’affare potrà decollare?