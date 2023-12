La Juventus sblocca il mercato: addio da 40 milioni di euro

Giuntoli e il diamante che non brilla in bianconero. Una stagione che sta portando grandi risultati ma anche dubbi difficili da risolvere.

Nel secondo posto in classifica della Juventus vi è un po’ di tutto. Vi è Massimiliano Allegri, che sta raccogliendo anche i risultati della passata, complicatissima stagione, quando trovandosi isolato in mezzo alla tempesta che stava affogando la Juventus, ha preso per mano la sua squadra e l’ha portata in sicurezza.

Ha creato un gruppo solido e coeso, aggettivo utilizzato da tanti ma perfetto per questa Juventus, con una voglia di rivalsa per qualcosa che le è stato tolto, la Champions League conquistata sul campo, che sale di partita in partita. Una squadra che vince spesso con i gol dei difensori nonostante abbia nel reparto avanzato il tasso più alto di qualità.

Un attacco anemico con due attaccanti, come Chiesa e Vlahovic, che hanno realizzato 9 reti in due e con le altre due punte Milik e Kean che hanno realizzato 2 reti in due! Eppure in un attacco che ha numeri decisamente imbarazzanti un giovane talento bianconero, già apprezzatissimo all’estero, non riesce a trovare spazio se non per una manciata di minuti.

Kenan Yildiz, classe 2006, chiede spazio, altrimenti….

Il suo gol alla Germania con la maglia della sua nazionale, la Turchia guidata da Vincenzo Montella, ha fatto il giro del mondo e il mondo si è accorto di questo straordinario talento.

La sua esultanza alla Del Piero ha fatto sussultare i tifosi bianconeri che però continuano a sussultare per il timore che il talento bianconero possa essere ceduto. Yildiz continua a essere la punta di diamante della Next Gen ma è completamente ignorato da Allegri.

Ha conquistato la nazionale maggiore turca ma non riesce a giocare con un minimo di continuità nella Juventus. Pesa maledettamente il fatto di non avere impegni internazionali, e nemmeno la Coppa Italia, dal momento che non è ancora partita per la Juventus.

Il giovane talento bianconero reclama più spazio. Come ci informa calciomercato.it continuano a arrivare offerte alla Juventus per il giovane tedesco di origini turche. Al momento on superano i 15 milioni di euro, ma la Premier League non è ancora partita.

Nel momento in cui si muoveranno le big inglesi o il Barcellona, potrebbero arrivare offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro. Giuntoli farà di tutto per trattenerlo, ma con una Juventus che ha bisogno di incassare fino a quando si potrà dire di no? La possibile risposta fa sussultare i tifosi bianconeri. Tutti.