Mister 85 milioni per la Juventus: Giuntoli ha ‘chiuso’ tutto

Jadon Sancho e la missione quasi impossibile della Juventus. Giuntoli di sta pensando da tempo all’esterno inglese del Manchester United.

“Bisogna provare, provare, provare” ripeteva all’infinito Amanda Sandrelli nel film Non ci resta che piangere, con Massimo Troisi e Roberto Benigni. E’ il pensiero di Cristiano Giuntoli nel momento in cui ha iniziato a pensare a Jadon Sancho. Provare, fino alla fine.

L’esterno del Manchester United, classe 2000, da mesi sta vivendo una situazione complicata nel suo club. Come ci fa informa La Gazzetta dello Sport, i rapporti con il tecnico olandese, Erik ten Hag sono pressoché inesistenti.

Il nazionale inglese è fuori dal progetto tecnico dell’olandese che lo ha escluso dalla prima squadra, obbligandolo ad allenarsi a parte. Un autentico suicidio tecnico da parte di ten Hag pensando solo un momento alle qualità assolute dell’esterno dei Red Devils.

Il tecnico però non intende recedere dalla linea dura adottata nei confronti di Jadon Sancho che intanto, da parte sua, continua ad allenarsi con costanza per farsi trovare pronto per l’inizio del 2024.

Già, il nuovo anno. Ma dove potrebbe andare il nazionale inglese ad inizio del nuovo anno? Per lui ancora la gabbia dorata montata dal Manchester United oppure all’orizzonte vi è una nuova opportunità?

Jadon Sancho e la missione quasi impossibile

Per Jadon Sancho non mancano opportunità di andare via da Manchester. Importante sarà la sua scelta e, ovviamente, la decisione del club inglese.

La Juventus ha fatto sapere che il giocatore non è nella lista dei dirigenti bianconeri. Altre, evidentemente, le priorità per Allegri. Un centrocampista, ad esempio e magari anche di livello, per continuare a dare fastidio all’Inter nella sfida scudetto.

E per quanto riguarda Sancho le ultime notizie ci parlano di una nuova opportunità. E’ calciomercato.it a rivelarci che Manchester United e Borussia Dortmund potrebbero addivenire ad un accordo che prevedrebbe un scambio tra due giocatori non soddisfatti.

Con il passaggio di Jadon Sancho dal Manchester al Borussia Dortmund, Donyell Malen, attaccante olandese che milita nel club tedesco, farebbe il percorso inverso e raggiungerebbe Manchester, sponda United.

Per l’esterno inglese sarebbe un ritorno a casa dopo che nel 2021 il Manchester United lo ha acquistato dal Borussia Dortmund per 85 milioni di euro. Un investimento che, fino ad ora, non è andato a buon fine.