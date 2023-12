Tragedia sugli spalti di Granata-Bilbao: muore un tifoso

By

Il calcio si ferma per via di una vera e propria tragedia che è accaduta nel pomeriggio di oggi in Spagna.

In calendario per la sedicesima giornata della Liga quest’oggi c’era Granada-Athletic Bilbao. Sfida molto attesa dalle due tifoserie, con tre punti in palio molto importanti per la classifica di entrambe.

Purtroppo però è accaduto un episodio di quelli che lasciano davvero l’amaro in bocca. Un tifoso infatti è venuto a mancare sugli spalti proprio durante la partita. Era appena trascorso un quarto d’ora dall’inizio della partita, quando il portiere del Bilbao Simon ha attirato l’attenzione dell’arbitro per segnalare l’emergenza nella curva alle sue spalle.

Malore per un tifoso sugli spalti: annunciata la sua morte

Una interruzione più che lecita, visto che un tifoso ha accusato un malore. Partita sospesa con i soccorsi che sono intervenuti in tempi rapidi per prestare aiuto. Purtroppo però i tentativi di rianimare il tifoso sono stati vani, poco dopo è stata annunciata la sua morte per arresto cardiocircolatorio.

⚠️ @LaLiga y ambos clubes se han puesto de acuerdo para suspender el partido por el fallecimiento del aficionado en Los Cármenes. ⚫️ El Athletic Club lamenta profundamente el suceso y manda un mensaje de ánimo a sus familiares.#GranadaAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2023

La gara è stata sospesa definitivamente con i calciatori che sono rientrati negli spogliatoi. Non c’è ancora la certezza, ma il match potrebbe essere giocato domani alle 19 per i rimanenti 72 minuti da disputare. Ma lo spirito sugli spalti non sarà sicuramente lo stesso.