Juventus, salta tutto: gode solo il Tottenham

Il Tottenham si inserisce e si prende il difensore: sfuma un’altra volta il colpo della Juventus

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato invernale e la Juventus è pronta a fare le sue mosse.

Il club bianconero ha diverse situazioni in ballo che potrebbero concretizzarsi, altre che invece ad oggi rappresentano più delle suggestioni che delle possibilità concrete. Una su tutte Jadon Sancho che per costi e ingaggio si allontana da quelle che sono le reali possibilità economiche della Juventus. Allegri vorrebbe un rinforzo a centrocampo ma potrebbe servire un ritocco anche in difesa. In questo senso Giuntoli e Manna stanno seguendo diversi profili, alcuni per giugno, alti per gennaio. Uno di questi, però, sarebbe nel mirino anche del Tottenham.

Juventus, il Tottenham si inserisce per Mavropanos

Uno degli ultimi nomi per la difesa della Juventus è quello di Kostantinos Mavropanos. Il classe ’97 greco è un profilo che interessa a Giuntoli e che la dirigenza vorrebbe tenere in considerazione.

Il 25enne è stato acquistato in estate dal West Ham per circa 20 milioni di euro dallo Stoccarda. Mavropanos vanta anche un passato nell’Arsenal e un bagaglio di esperienza già notevole che potrebbe fare molto comodo alla squadra di Massimiliano Allegri. In estate la Juventus aveva provato a sondare il terreno, così come il Napoli che sembrava piuttosto vicino, prima dell’inserimento a gamba tesa del West Ham. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, però, adesso sulle tracce del difensore greco ci sarebbe soprattutto il Tottenham. Il club londinese è alla ricerca di un nuovo difensore per rinforzare la rosa a gennaio e garantirsi almeno l’accesso alla prossima Champions League.

💣💥 West Ham’s 25-year-old Greek defender Konstantinos Mavropanos is an option for Tottenham. 🇬🇷 ⚒️#WHUFC⚪#THFC pic.twitter.com/0cATW11BVR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 10, 2023

Gli Spurs sembrano molto interessati a Mavropanos che ha il vantaggio di conoscere molto bene la Premier League. Di conseguenza il suo inserimento potrebbe essere repentino. Il difensore ha un contratto col West Ham fino al 2028 e una valutazione di mercato di circa 15-20 milioni di euro. La prima parte di stagione per lui non è stata particolarmente entusiasmante ma le sue qualità sono già note da tempo e la Juventus stessa continua a tenerlo sotto osservazione. Dalla parte del Tottenham potrebbe pendere anche il fatto che l’allenatore Postecoglou è greco, proprio come Mavropanos. Un fattore da non sottovalutare nella possibile valutazione complessiva.