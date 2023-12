“Conte ha dato disponibilità”: boomerang Juventus, apertura definitiva

“Conte ha dato disponibilità”, il tecnico leccese sta valutando diverse proposte. E non ha detto no allo storico club.

Quando ritorna in pista Antonio Conte? È una domanda che si pongono in tanti. L’allenatore salentino, cercato ad ottobre dal Napoli, ha risposto picche ad Aurelio De Laurentiis, preferendo continuare a godersi la famiglia. Quella, al momento, è la sua priorità dopo la tumultuosa esperienza dello scorso anno al Tottenham, conclusasi molto prima del previsto.

È un po’ come se l’avventura sulla panchina degli Spurs – una delle poche in carriera che si è conclusa senza titoli – l’avesse prosciugato. Era difatti un Conte abbastanza provato quello che lo scorso marzo annunciava l’addio al club londinese dicendo che avrebbe voluto più tempo da trascorrere insieme ai familiari. E neppure il patron della squadra campione d’Italia è riuscito a fargli cambiare idea un paio di mesi fa: l’anno sabbatico, a quanto pare, è sacro. E se invece del Napoli l’avesse cercato la Juventus? Probabilmente la sua risposta sarebbe stata diversa, chi lo sa. Conte non ha mai dimenticato i colori bianconeri e la sua ultima dichiarazione a proposito di un possibile ritorno (“tornare alla Juve? I matrimoni si fanno in due”) è abbastanza emblematica.

“Conte ha dato disponibilità”: il Milan sulle tracce dell’ex tecnico bianconero

Massimiliano Allegri, però, adesso è un “intoccabile”. La Juventus si sta giocando il tricolore con l’Inter e la sua posizione adesso è decisamente più salda.

Di esonero, in sostanza, non se ne parla. C’è però un’altra squadra che si è messa sulle sue tracce: si tratta del Milan, la cui crisi sembra non avere fine. E sul banco degli imputati c’è quello Stefano Pioli non più “on fire” come ai tempi dello scudetto. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, Conte non avrebbe chiuso le porte ai rossoneri ma non è disposto a subentrare in corsa. L’allenatore nativo di Lecce non dice no al Diavolo, ma arriverebbe solo a giugno. In ogni caso, sono diverse le squadre che vorrebbero arruolarlo.