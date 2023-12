Juventus, Rabiot e Rugani out: il motivo del doppio forfait

Juventus, oggi Rabiot e Rugani assenti alla Continassa. Ecco svelato il motivo. Ma c’è anche un recupero importante per Allegri

Dopo la vittoria sul Napoli la Juve è tornata subito a lavorare alla Continassa in vista del prossimo impegno in calendario, sempre venerdì sera, contro il Genoa in trasferta. Sfida delicata contro la truppa di Gilardino, che viene dalla debacle di Monza e che ha bisogno di punti importanti per la salvezza.

I bianconeri, dal proprio canto, vogliono rimanere agganciati all’Inter, anzi, vogliono piazzare di nuovo il sorpasso sperando in notizie positive da Roma, dove la squadra di Inzaghi domenica sera sarà impegnata contro la Lazio. Sfida non semplice. Ma dalla Continassa comunque non arrivano buonissime notizie. Oggi non si è allenato Rabiot per un pestone al piede preso contro il Napoli e nemmeno Rugani è stato arruolabile per via di una influenza. Invece in gruppo è tornato Weah.