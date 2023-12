Dalla Juventus all’Inter: affare lampo, ha già detto sì

Dalla Juventus all’Inter, i nerazzurri si sono ormai convinti e vogliono velocizzare l’operazione: pronti 5 milioni di euro.

Prossima tappa, Genova. La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo averla spuntata di misura – o meglio, di corto muso – anche sul Napoli nello scontro diretto di venerdì scorso.

Di nuovo lui, di nuovo Federico Gatti, diventato un attaccante aggiunto per la squadra di Massimiliano Allegri. Gli attaccanti fanno fatica? Nessun problema, ci pensa l’ex muratore che soltanto tre anni fa gravitava ancora nelle categorie inferiori. Dopo la rete realizzata contro il Monza allo scadere, il giocatore che la Juventus prelevò nel gennaio 2022 dal Frosinone – arrivò a Torino solo nell’estate successiva dopo essere rimasto altri sei mesi in Ciociaria – ha deciso pure l’attesa sfida con i campioni d’Italia in carica, battuti 1-0 allo Stadium. Un successo che dà ancora più consapevolezza alla Signora, sempre a -2 dalla capolista Inter. Le due storiche rivali ormai hanno gettato la maschera. Nel senso che a contendersi il tricolore, a meno di rimonte da parte di Milan o Napoli nella seconda parte della stagione, saranno proprio loro.

Dalla Juventus all’Inter, Marotta ora è in pole per Djaló

Ma il campionato non è l’unico terreno di scontro di bianconeri e nerazzurri, che potrebbero presto contendersi anche alcuni giocatori in sede di calciomercato.

Guarro – #Djaló vorrebbe lasciare il Lille già a gennaio e lo ha reso noto all’#Inter.

Per anticipare il colpo servono circa 5 Mln. Non è un’ipotesi da scartare. Riflessioni in corso. pic.twitter.com/2hD28kvsiK — Amala (@AmalaTV_) December 12, 2023

Gennaio è il mese delle occasioni ed entrambe hanno messo da tempo gli occhi Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 in forza al Lille. La Juventus lo segue da diverso tempo, così come altre squadre: a fare gola è principalmente il suo status di giocatore in scadenza di contratto. Da gennaio, infatti, Djalò sarà libero di accordarsi con un altro club: improbabile che si concretizzi il rinnovo con i francesi, che hanno ormai desistito dopo che il lusitano ha fatto intendere di voler cambiare aria. La penuria di difensori potrebbe tuttavia aver convinto l’Inter ad accelerare l’operazione: pronti 5 milioni di euro per portare Djalò a Milano già nel prossimo mese. Il giocatore avrebbe già detto sì.