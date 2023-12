Altro che Chiesa e Vlahovic: la Juventus chiude un altro accordo

Altro che Chiesa e Vlahovic, i bianconeri hanno in testa un altro accordo da chiudere nel minor tempo possibile. Ecco di chi si parla

Si sta parlando molto in questo ultimo periodo di quelli che potrebbero essere i rinnovi della Juventus. E si parla soprattutto di quelli di Chiesa e di Vlahovic, le due punte di diamante della rosa di Massimiliano Allegri. Quelli che hanno la qualità di decidere con una giocata un match, quelli che sul mercato sono i più cercati.

Ma non ci sono solamente loro, ovviamente. Anzi, secondo Paolo Bargiggia, che è intervenuto su TVPLAY, la dirigenza bianconera come priorità, quasi, ha in mente un altro rinnovo. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, il primo rinnovo è quello di Bremer

Rinnovi di Chiesa e di Vlahovic? Il primo rinnovo sarà quello di Bremer, che allungherà di un ulteriore anno l’attuale contratto da 5 milioni di euro annui. Non mi risulta, invece, che siano avanti nelle chiacchiere sia con Chiesa che con Vlahovic. Chiesa, visto il contratto nel 2025, è più urgente. Queste due pratiche sono considerate dalla Juve necessarie, ma non facili. L’intenzione dei dirigenti della Juve è quella di mantenere gli attuali stipendi dei due ex viola, ma allungandoli di ulteriore anno i loro contratti, anche per far sì che abbiano un peso minore sul bilancio. Credo che il rinnovo di Chiesa sarà fatto anche per avere più potere di negoziazione in una possibile trattativa per la sua cessione”.

“Vlahovic? E’ stata una delle ultime follie di Andrea Agnelli. Nessuno discute il calciatore, ma a livello economico è stata un’operazione davvero folle. La prossima estate, infatti, tornerà sul mercato, anche se sarà difficile da vendere”.