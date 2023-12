Nuovo trequartista per la Juventus, 10 gol in 14 partite: colpaccio gratis

La Juventus assapora l’arrivo del nuovo trequartista: con 10 gol in 14 partite ha già stregato Giuntoli

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna vogliono tenere alto il livello della rosa di Allegri e per farlo servirà almeno un intervento concreto sul mercato.

La dirigenza sta provando a restringere il campo per concentrarsi solo su alcuni obiettivi, quelli più fattibili per gennaio. Oltre ai profili più esperti già citati in queste settimane come Kalvin Phillips, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Partey, la Juventus è a caccia anche di nuovi giovani da valorizzare. Rimane viva l’opzione Samardzic dall’Udinese ma Giuntoli è consapevole che a gennaio sarà difficile mettere in piedi un’operazione di questo tipo con l’Udinese. Un’occasione, invece, potrebbe presentarsi dalla Scozia. Si tratta di un giovane talento che potrebbe arrivare gratis alla corte di Massimiliano Allegri.

Anche la Juventus è in corsa per il trequartista classe 2005 Rocco Vata

Secondo quanto riportato dal Daily Record, la Juventus sarebbe in corsa per il gioiello del Celtic Glasgow, Rocco Vata.

Si tratta del trequartista irlandese classe 2005 che a soli 18 anni sta già attirando l’attenzione di diversi club europei. Ancor di più alla luce del suo contratto in scadenza a giugno 2024. Anche il Monaco è in lizza per Vata e fa parte di una lista già piuttosto folta di club, di cui fa parte la stessa Juventus. Rocco Vata è già in doppia cifra di gol (9 in Lowland League, uno in Challenge Cup). Numeri da centravanti, più che da trequartista. E’ già nel giro della nazionale irlandese U19 e presto potrebbe fare un upgrade importante a livello di club. Un profilo ancora acerbo ma già valutato positivamente dalla dirigenza bianconera che oltre a quei giocatori di esperienza che possono aiutare nell’immediato, è alla ricerca anche di giovani talenti da coltivare. Vata potrebbe rivelarsi un’operazione di grande valore in prospettiva futura, considerando che si tratta di un ragazzo appena 18enne e che arriverebbe, con ogni probabilità, a parametro zero.