Il Messi dei Balcani per la Juventus: incontro decisivo a Torino

Cristiano Giuntoli, in una delle sue ultime interviste rilasciate alla stampa, è stato chiaro. Il nuovo corso della Juventus dovrà essere improntato su un mix tra sostenibilità e competitività. Tornare vincenti senza indebitarsi troppo e stando sempre attenti ai bilanci.

Dopo ciò che è avvenuto negli ultimi anni il club ha deciso di rivedere le proprie politiche e i primi effetti di questo “new deal” si sono già visti la scorsa estate. La Signora è rimasta praticamente immobile sul mercato, concentrandosi quasi esclusivamente sulla cessione di quelli che erano considerati esuberi. Eppure, nonostante abbia effettuato un solo acquisto (Weah dal Lille, ndr) la Juventus si sta giocando lo scudetto con l’Inter, a soli due punti dai nerazzurri. In attesa di capire cosa succederà a gennaio, e cioè se Giuntoli potrà spendere il piccolo “tesoretto” accumulato grazie alle cessioni, si continuerà a puntare forte sui giovani. Massimiliano Allegri ha dimostrato di saper valorizzare i prodotti del vivaio, ma l’obiettivo deve essere pure quello di scovare nuovi talenti in giro per il mondo. Ed arrivare prima degli altri, fondamentale per evitare poi di strapagare i giocatori.

Il Messi dei Balcani per la Juventus, rilancio in vista per Adzic

In questi giorni, come conferma Sky Sport, c’è una squadra che vorrebbe soffiare alla Juve un obiettivo che Giuntoli sta inseguendo da qualche mese.

Il giocatore in questione è il classe 2006 Vasilije Adzic, centrocampista montenegrino di proprietà del Buducnost. Su di lui si è fiondato prepotentemente il Bologna, la grande rivelazione di questa Serie A, che punta a rafforzarsi per continuare a sognare l’Europa. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di mollare. Secondo Sky Sport, i bianconeri, dopo la prima offerta di 3 milioni di euro, sono pronti a riprovarci. E per la prossima settimana è in programma un altro incontro a Torino per il giovane calciatore.