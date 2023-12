Stangata UFFICIALE: penalizzazione ed esclusione dal campionato

Arriva la stangata ufficiale per il club di Premier: penalizzazione devastante ed esclusione dal campionato

Il tema penalizzazioni continua a venir fuori nel mondo del calcio e questa volta riguarda una squadra gallese.

Come riportato da Sky Sport, il Pontypridd United, club di Cymru Premier, potrebbe subire una massiccia penalizzazione. Si tratterebbe di una detrazione di ben 141 punti. Il club gallese è stato giudicato colpevole di 18 accuse e 6 punti sono stati detratti con effetto immediato.

Il Pontypridd United rischia 141punti di penalizzazione: stangata ufficiale

Gli altri 135 punti sono sospesi fino al termine della prossima stagione quando verrà presa una decisione definitiva sul destino del Pontypridd United.

🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cymru Premier strugglers Pontypridd United could face a massive 141-point deduction. 🤯 They have been found guilty of 18 charges. 6 points have been immediately deducted, with 135 points suspended until the end of next season. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/c2Hiw2ijx8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 12, 2023

Una sentenza molto pesante che potrebbe essere anche unica nella storia dei punti di penalizzazione. Naturalmente a queste accuse si aggiunge l’esclusione dalla Welsh Cup. La società non solo non avrebbe corrisposto l’ingaggio dovuto, ma non avrebbe depositato correttamente i contratti. Per alcune partite il club ha anche schierato giocatori che non avrebbero potuto essere convocati. Le violazioni si riferiscono sia alla stagione in corso che a quella passata.