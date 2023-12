Con la Juventus è finita: raggiunge subito Messi

L’intreccio è immediato: chiarito il suo futuro, tra un anno potrebbe raggiungere Leo Messi.

E’ il club campione di Spagna, ma il Barcellona non sta attraversando il periodo migliore della sua storia.

Nel 2021 Joan Laporta è tornato il numero uno del Barca con il preciso intento di rimettere in sesto i disastrati conti del club. In oltre due anni e mezzo la situazione è rimasta pressoché identica, ovvero drammatica.

Il Barcellona ha un debito che supera 1,3 miliardi di euro e come ci fa sapere goal.com ha in preventivo una spesa di altri 1,5 miliardi di euro per la ristrutturazione del Camp Nou. Una situazione pesantissima che si riflette anche sul mercato.

Anche il Barcellona, in questa fase della sua storia, deve cedere per poter acquistare. Una situazione destabilizzante che sta creando evidenti problemi nello spogliatoio dove il tecnico Xavi ha i suoi bei pensieri.

Un pensiero è anche il capitano dei blaugrana, Sergi Roberto. Oltre 400 partite con la maglia del Barcellona, ma in questa stagione il tecnico Xavi lo ha fatto partire soltanto due volte come titolare su 13 gare di campionato.

Il Barcellona Sergi Roberto e…la Juventus

Nonostante l’utilizzo ridotto il capitano del Barcellona non vuole andare via. Il giocatore è in scadenza di contratto ma l’accordo con il club catalano prevede anche l’opzione di un prolungamento di un’altra stagione, come riportato da calciomercato.com.

Su Sergi Roberto sono circolate, in un recente passato, anche voci che lo hanno accostato alla Juventus. Ma le intenzioni del calciatore spagnolo sembrano chiare in questa fase. La sua volontà è quella di rimanere un’altra stagione al Barcellona e poi salutare.

Per andare dove? Lo attendono in MLS, il campionato degli Stati Uniti e del Canada da dove è appena rientrato Giorgio Chiellini. Sembra che lo attenda il suo ex compagno al Barcellona, Leo Messi. Magari per riprendere a vincere al di là dell’Oceano.