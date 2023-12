Sara Croce, pizza e sex appeal: collant velati e niente più

Sara Croce, l’incredibile effetto vedo non vedo accende i fan: tra gambe e scollatura non saprai dove guardare.

Qualcuno dice che stanno ancora insieme; altri sono convinti, invece, che si siano lasciati già lo scorso anno e che non ci sia stato, come in tanti hanno sostenuto, un ritorno di fiamma. Quale che sia la verità, la sola cosa certa in questo mare di dubbi è che il calciatore Gianmarco Fiory è – oppure è stato, non si sa – un uomo molto fortunato.

Ha avuto il pregio di avere accanto a sé, infatti, una delle donne più desiderate d’Italia: la modella, sebbene sia riduttivo etichettarla solo come tale, Sara Croce. La stessa Sara Croce che ogni settimana sta facendo sognare a occhi aperti il pubblico del Bel Paese dal palco di Ballando con le stelle. La showgirl ed influencer, che entrata nelle grazie di Paolo Bonolis ha partecipato a trasmissioni del calibro di Ciao Darwin e Avanti un altro, è uno dei concorrenti più talentuosi in gara. Non è la favorita per la vittoria, essendoci di mezzo due titani come Wanda Nara e Simona Ventura (al momento in pole secondo i bookmaker), ma non si sa mai.

Indipendentemente da chi vincerà, la modella su quel palco ha dato tantissimo. E ha anche infranto parecchi cuori, dimenando le sue curve e dimostrando di avere un grandissimo talento.

Sara Croce, sex appeal in pizzeria: spettacolo della natura

Nel caso in cui, però, qualcuno si fosse perso le sue apparizioni a Ballando con le stelle, niente paura. La splendida Sara posta sempre sui social network i momenti migliori delle sue performance, intervallati da splendidi scatti dai quali emerge, senza filtri, la sua incredibile bellezza.

In una di esse, la Croce è stata immortalata in una pizzeria di Roma con indosso un look che non esiteremmo a definire a luci rosse. La ragazza indossa un abito nero con uno scollo a cuore esplosivo – letteralmente – talmente corto che le gambe sono in primo piano.

Tanto più che indossa dei collant neri velatissimi e che lo spettacolo, dunque, è elevato al quadrato. Tra gambe e scollatura è davvero difficile su cosa soffermarsi: avete qualche preferenza in merito?