Tale e quale a Wanda Nara: l’abito non copre nulla, corto circuito social

Wanda Nara, la sosia di lady Icardi fa furore sui social network: curve incontenibili, quell’abito dovrebbe essere illegale.

Quando è stata annunciata la partecipazione di Wanda Nara a Ballando con le stelle, tutti sapevano già che sarebbe stata la beniamina indiscussa di questa edizione dello show. Non perché sia lei a volerlo, ma perché ha un’immagine e una personalità così prorompenti che proprio non potrebbe essere altrimenti.

Ovunque si trovi, qualunque cosa faccia, la moglie di Mauro Icardi è strepitosamente in grado di attirare l’attenzione su di sé. E infatti, come ampiamente prevedibile, la splendida argentina dalle curve d’oro ha inevitabilmente “pilotato” la puntata. Non è stata lei a cercarsela, intendiamoci. È stato il giudice Guillermo Mariotto, ad un certo punto, a dire qualcosa sul suo conto. Qualcosa che per la verità non è andata giù a Mara Venier, ma tant’è. “Guarda l’argentina – ha detto Mariotto a Paola Perego, riferendosi a Wanda – ci sta il lato B spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”. La Venier, dicevamo, non ha apprezzato i toni e ha suggerito all’amico Guillermo di chiedere scusa alla Nara.

Non è questo, ad ogni modo, il nocciolo della questione. Più che della puntata di Ballando con le stelle ci piacerebbe parlare, anzi, della “sosia” di lady Icardi. Già, perché anche se stenterete a crederlo c’è qualcuno che le somiglia in modo impressionante e che è caliente tanto quanto l’argentina più amata sui social.

La sosia di Wanda Nara è un “fuoco”: visione illegale

Non è un caso che le somigli, avendo loro un dna perfettamente compatibile. Sì, stiamo parlando di Zaira Nara, la sensualissima sorella dell’argentina che ha sposato Mauro Icardi che, nelle scorse ore, ha infiammato il web.

Zaira ha quasi 7 milioni di follower, ragion per cui la sua carriera ha definitivamente spiccato il volo. E man mano che il tempo passa, le sue foto si fanno sempre più audaci. Le ultime, in particolar modo, hanno mandato in subbuglio Instagram. La sorella di Wanda, che nel 2010 aveva partecipato a Bailando 2010, indossa in effetti un abito a luci rosse.

Un vestito che copre solo lo stretto indispensabile e che lascia chiaramente notare l’assenza di intimo al di sotto di esso. Un look da vera vamp per una diva che non brilla di luce riflessa ma che, con l’aiuto della sorella, è diventata a sua volta una stella di fama mondiale.