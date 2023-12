Varane gratis alla Juventus: il giallo sul contratto è un assist magico

Per la Juventus chiudere l’anno solare nel miglior modo possibile rappresenta l’obiettivo primario da inseguire in questo momento.

Finora il campionato della formazione allenata da Massimiliano Allegri è da considerarsi altamente positivo. Tanti risultati positivi conquistati a fronte di una ritrovata solidità difensiva e di un cinismo spietato in attacco. Soltanto i bianconeri al momento sembrano poter essere rivali dell’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica e grande favorita per lo scudetto.

Di sicuro una scintilla per alimentare il sogno tricolore in casa Juventus è rappresentata dal calciomercato di gennaio. Nella sessione di trasferimenti invernali il direttore sportivo Cristiano Giuntoli proverà a portare alla corte dell’allenatore bianconero dei giocatori utili alle sue idee di gioco. La priorità continua a rimanere all’arrivo di un nuovo centrocampista ma non è da escludere che possono esserci altri arrivi qualora si presentassero delle occasioni golose delle quali approfittare. Attenzione dunque a quel che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Juventus, la clausola di Varane tiene aperti i giochi

Il vero e proprio banco di prova per il mercato della Juventus sarà però la prossima estate, quando ci sarà più tempo per rimodulare l’organico. Guardando anche alla lista futuri parametri zero, giocatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

Raphael Varane could become a free agent in the summer with his contract at Manchester United set to expire a year earlier than previously publicised.#MUFC | #PL More from @lauriewhitwell — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 13, 2023

A sorpresa potrebbe anche esserci un altro nome molto caldo per la Juventus. Quello di un difensore di spessore e di grande esperienza come Raphael Varane. “The Athletic” riporta infatti che il calciatore potrebbe diventare un free agent in estate, dunque ingaggiabile a zero. Il suo contratto con il Manchester United sarebbe infatti in scadenza per via di una clausola legata anche alle sue presenze. Da gennaio il difensore potrebbe già parlare con gli altri club. La palla è nei piedi dello United, che può prolungare l’accordo fino al 2025 o decidere di lasciarlo andare qualora volesse risparmiare un anno del suo stipendio.