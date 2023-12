Alex Sandro lascia la Juventus: un’Inter nel destino 

Alex Sandro lascia la Juventus già a gennaio: nuovo club in corsa per il terzino brasiliano

Il calciomercato invernale è alle porte e per la Juventus sono tante le questioni da risolvere anche in relazione alle uscite.

Oltre alla lunga lista di obiettivi, Giuntoli e Manna devono pensare anche alle possibili cessioni. Di recente abbiamo raccontato dell’interesse della Premier League per Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Loro due, però, non sono gli unici nomi nella lista dei partenti. Da tempo ormai Alex Sandro sembra con un piede e mezzo lontano da Torino. Alla fine, però, è sempre rimasto ma col mercato di gennaio alle porte potrebbe farsi avanti qualche nuovo club. Le richieste dal Brasile continuano a farsi largo per il terzino della Juventus.

L’#Internacional di Porto Alegre pensa ad #AlexSandro. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e – da verifiche effettuate – non sono in programma incontri per il rinnovo con la #Juve. pic.twitter.com/YvIK3HT1EL — Mirko Di Natale (@_Morik92_) December 14, 2023

Juventus, l’Internacional di Porto Alegre su Alex Sandro

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale, l’Internacional di Porto Alegre starebbe pensando concretamente ad Alex Sandro.

Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, il brasiliano potrebbe anche anticipare i tempi e lasciare il club bianconero già durante il mercato invernale. Ad oggi non sarebbe in programma nessun incontro per il rinnovo. Di conseguenza è plausibile che la sua avventura alla Juventus possa essere in via di conclusione. Di recente anche il Santos si è fatto avanti per Alex Sandro che ha già un passato con il club bianconero e potrebbe aprire un duello di mercato tutto brasiliano con l’Internacional di Porto Alegre.