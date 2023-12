Incubo stagione finita per il big: anche la Juventus ora trema

Allarme operazione: un big rischia di terminare in anticipo la stagione. Il club di Serie A corre ai ripari e ci va di mezzo la Juventus

La Juventus potrebbe perdere di vista uno degli obiettivi principali per la difesa, visto l’inserimento in emergenza dell’Inter.

L’improvviso inserimento dei nerazzurri deriva da un problema che potrebbe complicare la stagione. Arrivano, infatti, brutte notizie per Simone Inzaghi che potrebbe perdere nuovamente Juan Cuadrado e questa volta ancora più a lungo rispetto alla prima volta. La notizia è arrivata nelle ultime ore e riguarda una possibile ricaduta per l’ex Juventus.

Juventus, Cuadrado potrebbe operarsi: l’Inter si fionda su Djalò e beffa i bianconeri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il colombiano rischia di doversi operare al tendine e saltare quindi la seconda parte di stagione con l’Inter.

Cuadrado ha già saltato buona parte della stagione in questo girone d’andata e adesso l’incubo per i nerazzurri potrebbe tornare. Per Simone Inzaghi potrebbe presentarsi un nuovo problema sulla fascia destra. Se pur oltre Dumfries possa giocare in quel ruolo anche Darmian, la società si ritroverebbe costretta ad andare sul mercato per aggiungere una pedina in quel ruolo.

Qualora la situazione di Cuadrado dovesse essere confermata, l’Inter si fionderebbe sul difensore portoghese Tiago Djalò. Il classe 2000 del Lille è in scadenza a fine stagione con il club francese e anche per questo è molto ambito in giro per l’Europa. Il suo infortunio non gli ha permesso di scendere in campo in questa prima parte di stagione e proprio il suo stop ha frenato un possibile approdo in Italia già in estate.

A gennaio potrebbe arrivare il momento ideale per l’assalto dell’Inter. In questo caso la Juventus troverebbe un avversario parecchi scomodo sul mercato e la beffa indirettamente arriverebbe dall’infortunio dell’ex Cuadrado. Nel caso in cui Djalò arrivasse a Milano andrebbe a ricoprire il ruolo di braccetto di destra, con Darmian che scivolerebbe sull’esterno.