Colpo di scena Juventus, trattativa avviata: si chiude gratis

La Juventus è in contatto con un club spagnolo per il possibile trasferimento di uno dei suoi gioielli: verso la cessione in prestito

Il mercato invernale della Juventus non sarà incentrato solo sui possibili colpi in entrata ma anche su possibili cessioni.

I giovani bianconeri stanno attirando l’attenzione di alcuni club europei e potrebbero essere girati in prestito dalla società bianconera. Di recente ci siamo soffermati su Matias Soulé, il gioiello della Juventus attualmente in prestito al Frosinone. L’argentino classe 2003 sta vivendo una prima parte di stagione spumeggiante che lo ha portato ad attirare l’attenzione di alcuni club di Premier League, uno su tutti il Crystal Palace che sarebbe pronto a sborsare 35 milioni già da gennaio. Durante il mercato invernale potrebbe lasciare Torino anche un altro prodotto della Next Gen, Samuel Iling-Junior. L’anno scorso era stato lanciato da Allegri in prima squadra insieme allo stesso Soulé, a Fagioli, Miretti. Quest’anno, però, non sta trovando spazio e di fatto l’allenatore gli sta preferendo giocatori come Cambiaso e Weah. Anche Iling potrebbe andare in Inghilterra, che per lui sarebbe un ritorno, visto il suo passato al Chelsea.

Juventus, contatti positivi col Granada per il prestito di Huijsen

Un altro giovane talento bianconero che rischia di lasciare Torino è Dean Huijsen. Il difensore olandese classe 2005 è, anche lui, prodotto della Next Gen e da qualche mese milita in pianta stabile in prima squadra.

Allegri gli ha dato fiducia anche in circostanze importanti, ad esempio nel big match di San Siro contro il Milan, buttandolo dentro in un momento molto delicato della partita. Huijsen ha dimostrato grandi qualità, tenendo a bada giocatori del calibro di Rafa Leao. Come riportato da AJG News, la Juventus sarebbe in contatto con il Granada per il possibile prestito di Huijsen. I dialoghi tra i due club sarebbero stati positivi e adesso toccherà anche all’entourage del giocatore prendere una decisione. Il difensore olandese potrebbe valutare anche qualche proposta in Serie A e decidere in prima persona. Di certo la Juventus non intende lasciarlo andare a titolo definitivo, ma solo con la formula del prestito. Ad oggi è concreta la possibilità che Huijsen da gennaio possa giocare in Liga spagnola.