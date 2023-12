Cessione “disperata”: la Juventus non crede ai suoi occhi

Cessione “disperata”, l’allenatore sta facendo di tutto affinché il giocatore lasci il club già nel mercato di gennaio.

La situazione è di quelle critiche. L’allenatore per adesso rimane al suo posto ma serve al più presto un cambio di passo per poter restare sulla panchina di uno dei club più prestigiosi del pianeta. Nel quale però continua a regnare il caos ormai da diversi anni.

Parliamo del Manchester United, appena eliminato dalla Champions League già dopo la fase a gironi. Un’altra mazzata per i Red Devils, che adesso rischiano di non qualificarsi neppure all’edizione successiva. Intanto non retrocederanno in Europa League: sono difatti arrivati ultimi in un girone che inizialmente appariva abbordabile con Bayern Monaco, Galatasaray e Copenaghen. I primi due posti sembravano appannaggio di tedeschi e inglesi ed invece gli uomini di Erik ten Hag hanno racimolato a malapena 4 punti in sei giornate. Martedì scorso serviva una vittoria contro il Bayern già qualificato e al tempo stesso sperare in un pareggio di turchi e danesi. Nulla di tutto ciò: lo United ha perso in casa contro la squadra di Thomas Tuchel, chiudendo mestamente all’ultimo posto nel girone.

Cessione “disperata”, Borussia Dortmund e Lipsia mollano Sancho

Ora che potrà concentrarsi, suo malgrado, solamente sulla Premier League, ten Hag non ha altra scelta. O rimette in carreggiata i Red Devils oppure sarà esonero.

🚨 Manchester United are struggling to offload Jadon Sancho. Erik Ten Hag is desperate for the 23-year old to leave but Dortmund have cooled interest and RB Leipzig were keen but his massive £350,000-a-week wages are putting them off. (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/rs7xk7qWab — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 14, 2023

Il Manchester United è attualmente sesto in classifica, con 6 punti da recuperare sul quarto posto (anche se quest’anno si potrebbe andare in Champions League pure arrivando quinti). Il rischio di mancare la qualificazione, in ogni caso, è concreto. E senza gli introiti della coppa dalle grandi orecchie la proprietà dovrà giocoforza ridimensionarsi. Il primo obiettivo, adesso, è cedere gli esuberi. Tra questi c’è Jadon Sancho, il 23enne inglese che fu acquistato due stagioni fa dal Borussia Dortmund e che quest’anno non ha praticamente mai visto il campo. Secondo il Sun, il Manchester United sta facendo di tutto affinché a gennaio Sancho faccia le valigie, solo che le due squadre interessante a lui, Lipsia e Borussia Dortmund, si stanno defilando. Una buona notizia per la Juventus, anche lei sulle tracce del giocatore che non vede l’ora di rilanciarsi.