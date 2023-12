Juventus al tappeto: cambia squadra ma non il campionato

La Juventus entra nelle ultime settimane dell’anno solare con l’ambizione di chiuderlo nel migliore dei modi per sognare in grande.

La sessione invernale di trasferimenti che si aprirà a gennaio dovrà portare per forza di cose delle novità in casa bianconera. La priorità del club torinese sarà quella di rinforzare la linea mediana, che finora ha dovuto fare a meno di due elementi chiave come Pogba e Fagioli.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque in questa fase sta analizzando tutte le possibili trattative da imbastire, per far sì che l’allenatore possa avere dei rinforzi al più presto. La missione primaria della Juventus continua a rimanere alla conquista di quel quarto posto che gli garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma allo stesso tempo i tifosi strizzano l’occhio al tricolore. Confidando il fatto che la rosa possa essere migliorata dal mercato e dunque si possa duellare con l’Inter, che continua a rimanere la grande favorita.

Juventus, per Javi Guerra si può fare avanti il Girona

La missione principale dunque è la ricerca di un nuovo centrocampista e i nomi che sono circolati nel corso degli ultimi tempi sono decisamente tanti. Calciatori con diverse caratteristiche, che tornerebbero utilissimi ad Allegri. Ma chi arriverà è davvero complicato dirlo.

La Juventus vuole puntare sulla linea verde, come ormai sta facendo da qualche tempo a questa parte. E un nome che intriga parecchio è quello di Javi Guerra, talento del Valencia che ha appena 20 anni e una grande carriera davanti a lui. Attualmente con il suo attuale club ha un contratto fino al 30 giugno 2027 ma il suo prezzo non è ancora elevatissimo. “OkFichajes” spiega che per lui potrebbe farsi avanti però il Girona, rivelazione della Liga, con un assegno di 20 milioni di euro. Il calciatore così rimarrebbe a giocare in patria, sempre che il Valencia decida di cederlo.