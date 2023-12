Juventus, lo sbarco è UFFICIALE: sono 160 milioni

Juventus, insieme ai risultati sta lentamente tornando anche l’entusiasmo tra i tifosi bianconeri. E da oggi c’è una novità.

Quello che sta per concludersi è un anno agrodolce per i bianconeri. Un 2023 a due facce, se vogliamo. No, non è arrivato alcun titolo ma da agosto in poi la Juventus sta raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto nelle ultime stagioni, in particolar modo per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani talenti. Ma non solo.

Il club, superato il momentaccio, è riuscito faticosamente a voltare pagina dopo un’annata in cui è accaduto davvero di tutto, dalle vicissitudini societarie passando per quelle giudiziarie. Il peggio, però, è ormai alle spalle. Dallo scorso gennaio c’è un nuovo Consiglio di amministrazione, nuovi dirigenti che si occupano degli aspetti tecnici. Ed è stata varata una nuova politica, incentrata sulla sostenibilità. Ciò però non significa che la Juventus non voglia tornare a vincere, tutt’altro. L’obiettivo, infatti, è una crescita graduale anche a livello sportivo, seguendo un percorso che stia attento anche ai bilanci. I risultati ottenuti in questa prima parte di questo campionato dimostrano che la Juve sta andando nella direzione giusta: al momento i bianconeri sono tornati a lottare per il tricolore con l’Inter.

Juventus, i bianconeri sbarcano anche su Threads

L’entusiasmo sta tornando anche tra i tifosi. Malgrado una fetta dell’universo bianconero non condivida il gioco a volte troppo rinunciatario di Massimiliano Allegri, viene particolarmente apprezzato l’atteggiamento con cui Danilo e compagni scendono in campo.

Tifosi che da oggi potranno seguire la Juventus su un altro social, Threads. Il club ha infatti deciso di sbarcare sulla nuova piattaforma di Meta. “Un social – si legge nel comunicato pubblicato pochi minuti fa sul sito ufficiale – che fa dell’engagement della community e del dialogo il proprio punto di forza. Una nuova frontiera per la comunicazione digitale che vedrà la Juventus protagonista ancora una volta con l’obiettivo di ingaggiare un numero sempre più ampio di follower che si andranno ad aggiungere a un ecosistema di quasi 160 milioni tra tutte le piattaforme principali”.