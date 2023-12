Juventus, UFFICIALE: Allegri da non credere

Juventus, tramite i propri profili social il club bianconero ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Genoa.

Toccherà nuovamente alla Juventus inaugurare la giornata di Serie A. Per la terza volta di fila i bianconeri scenderanno in campo di venerdì.

Contro il Monza, due settimane fa, la squadra di Massimiliano Allegri l’ha spuntata in pieno recupero grazie ad un gol del difensore-goleador Federico Gatti. Che, guarda caso, si è ripetuto anche contro il Napoli la scorsa settimana. Porta la sua firma la rete con cui la Juve ha castigato la squadra di Walter Mazzarri. Due vittorie di un certo peso specifico che hanno permesso alla Signora di impedire una possibile fuga dell’Inter. I nerazzurri continuano a vincere, ma Danilo e compagni non mollano di un centimetro. E domani sera sognano di scavalcare un’altra volta la squadra di Simone Inzaghi, che a distanza di due giorni affronterà all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. I bianconeri sperano ovviamente in un “assist” del loro ex tecnico, ma prima dovranno fare il loro dovere contro il Genoa a Marassi. Una gara sulla carta alla portata ma che nasconde qualche insidia.

Juventus, i convocati di Allegri: rosa quasi al completo

La Juventus, in ogni caso, arriva nel capoluogo ligure in fiducia. Desiderosa di allungare la serie positiva che va avanti dallo scorso settembre.

E per la prima volta dopo diverse settimane Massimiliano Allegri potrà contare sulla rosa quasi al completo. L’infermeria si è svuotata, anche se la notizia dell’infortunio di Moise Kean, out per un problema alla tibia, ha messo in pre-allarme il tecnico livornese. Che, tuttavia, in attacco adesso può contare su diverse alternative: dal 1′ partiranno Vlahovic e Chiesa, dalla panchina invece è pronto a subentrare Milik.