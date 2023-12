Non solo Kean: un altro bomber salta Genoa-Juventus

Non solo Kean, l’attaccante non è l’unico a dare forfait nella sfida in programma domani sera a Marassi.



Per colpa di un’Inter che, come i bianconeri, non sta sbagliando un colpo la Juventus non si è potuta godere un’intera settimana in cima alla classifica. I bianconeri ci riproveranno nella prossima: domani, infatti, avranno di nuovo l’onore di “aprire” la giornata di campionato nel match di Marassi con il Genoa ed in caso di vittoria scavalcherebbero nuovamente i nerazzurri, impegnati domenica sera contro la Lazio all’Olimpico.

Due gare insidiose per le squadre che, al momento, danno l’impressione di potersi giocare il tricolore. La Signora ci arriva però con l’umore alle stelle dopo il successo di misura contro il Napoli di venerdì scorso. Gli azzurri, castigati da un gol del solito Federico Gatti – per adesso determinante “quasi” come un attaccante – sono andati via dall’Allianz Stadium a mani vuote. E si è rivista nuovamente la Juventus solidissima, che concede poco o nulla all’avversario (sebbene contro gli uomini di Mazzarri sia stata “graziata” da Kvaratskhelia).

Non solo Kean, nel Genoa non ci sarà Retegui

Il Genoa non se la passa bene ma non può essere sottovalutato. Davanti al proprio pubblico i rossoblù hanno conquistato la maggior parte dei loro punti, perdendo solamente due partite, quella all’esordio con la Fiorentina e contro il Milan lo scorso ottobre.

Coma ha ribadito l’allenatore del Grifone Alberto Gilardino in conferenza stampa, “la Juve troverà un Genoa inca**ato” domani sera. Arrabbiato per come sono andate le cose domenica scorsa a Monza, ennesima trasferta persa dai liguri. Il tecnico originario di Biella ha parlato anche della formazione che schiererà contro i bianconeri. E a sorpresa non ci sarà l’attaccante italo-argentino Mateo Retegui, che non è riuscito a smaltire l’infortunio patito una settimana fa in Brianza. “Ha avuto un problema a Monza, lo abbiamo valutato in questi giorni ma al 90% non sarà della gara”, ha spiegato Gilardino.