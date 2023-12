Bufera Juventus: lo portano subito all’Inter

Attenta Juve, scende in campo Marotta. Un affare da tempo inseguito da Giuntoli rischia in saltare dopo la discesa in campo dell’ex AD Juve.

L’1-1 dell’Allianz Stadium, di qualche settimana fa, è stato soltanto l’inizio. La stagione 2023-2024 sembra l’annata che metterà di fronte le due ‘storiche’ nemiche. Ovunque e dovunque.

La classifica della Serie A le rivede quasi appaiate dopo diversi anni, ma il campionato durerà ancora a lungo, e ci sarà ancora tempo per commentare i rispettivi saliscendi. La sfida diventerà invece accesa sul fronte mercato perché Beppe Marotta scende in campo.

L’amministratore delegato dell’Inter sta cercando di trovare le soluzioni migliori per le questioni in sospeso in casa nerazzurra. Una soluzione che ha in mente è talmente diabolica che potrebbe mettere in forse un affare che Giuntoli insegue da tempo.

Nell’Inter di Simone Inzaghi che va a mille in campionato, mentre rallenta un po’ in Champions League, uno dei segreti meno celebrati riguarda l’esterno destro olandese, Denzel Dumfries.

Ottime prestazioni si sono susseguite nel tempo e l’esterno olandese ha dato numerose prove di capacità sia difensive che di spinta sulla fascia. Il suo contratto scadrà nel 2025 ma l’Inter ancora non ha avviato trattativa alcuna per il rinnovo. E non lo farà…

Marotta scende in campo

Su interlive.it viene spiegato il perché. Il 2025 è ancora lontano, l’esterno olandese rinnoverebbe con l’Inter domani, ma la società nerazzurra sembra avere altre intenzioni.

L’Inter e Mago Marotta vorrebbero incassare una montagna di denaro dalla cessione dell’esterno olandese, circa 45 milioni di euro, realizzando, allo stesso tempo, anche un’interessantissima plusvalenza.

Tanto denaro cash da reinvestire immediatamente sul mercato. E il primo obiettivo è proprio quel Khéphren Thuram, fratello di Marcus Thuram, all’Inter da questa stagione, obiettivo storico della Juventus e di Giuntoli.

Il centrocampista del Nizza è infatti un pallino anche di Marotta che, con un colpo solo rafforzerebbe l’Inter e strapperebbe un profilo che piace molto alla storica rivale. Altro obiettivo di Marotta è l’esterno destro Tajon Buchanan del Bruges.

La sfida per il centrocampista francese è già partita e durerà fino alla prossima estate. A meno che poi tra i due litiganti non goda qualcun altro.