Calciomercato Juventus, preso il nuovo Davids: Kean nello scambio

Calciomercato Juventus, i bianconeri possono prendere quello che è considerato il nuovo Davids: nello scambio ci finisce anche Moise Kean

Un centrocampista a tutti i costi. Con costi contenuti, ovviamente, e con la possibilità magari di inserire nello scambio anche il cartellino di Moise Kean, così da riuscire a dare spazio pure a Yildiz – che potrebbe essere in uscita – e che il campo nell’ultimo periodo lo ha visto con il contagocce. Insomma, la situazione sembra essere abbastanza delineata.

A dare un ulteriore nome che potrebbe essere finito nel mirino della Juventus ci ha pensato l’operatore di mercato Michele Fratini, che intervistato da RaiSport, ha sottolineato come i bianconeri non solo per necessità della rosa ma anche per quelle di bilancio, potrebbero sacrificare l’attaccante della nazionale per arrivare a quell’elemento che, per Massimiliano Allegri, sarebbe più funzionale per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Juventus, ecco Charlie Patino

Pur tenendo in considerazione l’ipotesi Phillips che rimane aperta, Fratini ha parlato anche di Charlie Patino come possibile innesto per il mercato di gennaio. Il centrocampista classe 2003 è di proprietà dell’Arsenal e attualmente è in prestito allo Swansea in Championship: fino ad oggi ha già realizzato tre reti e servito quattro assist in 15 presenze.

Secondo Fratini inoltre la Juventus sarebbe pronta ad intavolare una trattativa che potrebbe comprendere anche Kean, così da dare spazio pure a Yildiz nella seconda parte di campionato. Per età e per quello che è il costo del cartellino e anche l’ingaggio del giocatore, Patino rientra perfettamente in quelli che sono gli standard voluti dalla società bianconera.