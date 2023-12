Chiesa “imita” Simone Inzaghi: il gesto che non tutti hanno visto

Protagonista di una prima frazione di gioco positiva, Federico Chiesa ha sbloccato la partita. L’espressione del volto è eloquente.

Prima mezz’ora ordinata della Juventus, che al Ferraris sta guidando le operazioni. A decidere la contesa, fino a questo momento, è il sigillo di Federico Chiesa, che dopo essersi guadagnato il rigore è stato freddissimo a sbloccare il risultato.

Il tuttocampista bianconero è fin qui il migliore in campo. Protagonista di un paio di folate importanti, Chiesa ha calamitato il grosso delle azioni offensive della compagine di Allegri. In una di queste, il numero 7 della Juve ha avuto un “conciliabolo” con il guardalinee. In un rimpallo, infatti, Chiesa credeva di aver guadagnato una rimessa laterale. Di diverso avviso il guardalinee, che ha assegnato (giustamente) il fallo laterale a favore del Genoa. Immediata la reazione di Chiesa, che ha guardato con il guardalinee piuttosto interdetto per qualche secondo. Espressione del volto che è sembrata rievocare il body language di Inzaghi proprio in un’azione che ha visto coinvolto Chiesa, nell’ultima gara tra Juventus ed Inter disputata allo Stadium.