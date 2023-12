Dalle parole ai fatti: la Juventus chiude l’affare da 40 milioni

Dalle parole ai fatti: per 40 milioni di euro il giocatore potrebbe partire verso la Premier League. Ecco la situazione e come si potrebbe evolvere

Davanti a 40 milioni di euro, per un giocatore giovane, arrivato a zero, e con pochissime presenze in Serie A, forse nessuno riuscirebbe a dire di no. Immaginate se potrebbe dire di no la Juventus, alle prese anche con dei problemi di bilancio che impongono, prima di un possibile innesto, una cessione.

E secondo TVPLAY, questa cessione, potrebbe esserci presto, magari anche nel prossimo mese di gennaio. E magari anche inserendo nell’operazione un elemento che in questo momento a Massimiliano Allegri farebbe veramente comodo. Ma andiamo a vedere quello che realmente potrebbe succedere il mese prossimo. Una situazione da tenere in considerazione.

Calciomercato Juventus, Yildiz all’Arsenal

Il giovane turco, lodato dal tecnico della Juventus in più di una occasione, potrebbe essere quell’elemento in grado di far rinascere quasi il bilancio bianconero. Su di lui ci sarebbe o ci potrebbe essere un importante interesse dell’Arsenal che, a quanto pare, potrebbe mettere sul piatto 40milioni di euro. Davanti ad una cifra del genere oggettivamente nessuno potrebbe dire di no.

E magari, i Gunners di Arteta, potrebbe decidere anche per abbassare il cash da versare nelle casse di Giuntoli, il cartellino di Partey, centrocampista accostato alla società piemontese in diverse occasioni e che come detto prima ad Allegri farebbe davvero comodo. Gennaio è vicino e iniziano quelle che potrebbero essere le grandi manovre.