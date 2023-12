“Fermiamo il campionato”: rigore netto non dato alla Juve, è caos

Genoa-Juventus, esplode la polemica dei tifosi bianconeri per la mancata assegnazione di un rigore apparso solare.

Ultimo quarto d’ora della sfida di Genoa-Juventus. Al momento il match del “Ferraris” è fermo sul risultato di 1-1. Al vantaggio di Chiesa ha risposto Gudmundsson, che ha gelato Szczesny con un tap in preciso dopo un’azione ben architettata.

Pochi minuti dopo il pareggio del Grifone, gli ospiti si sono però riversati in attacco. Pur tra molte difficoltà, la Juventus ha provato a bussare dalle parti dei rossoblu. Clamoroso il rigore non concesso agli ospiti. Una sortita di Cambiaso aveva infatti portato l’esterno bianconero a disegnare un ottimo cross nel cuore dell’area di rigore del Genoa. Il cross dell’ex Genoa è stato fermato dal tocco di braccio in area di Bani. Un contatto piuttosto evidente che, però, non è stato rilevato né dall’arbitro Massa né dal Var. Il gioco è dunque ripreso con una punizione a favore della Juventus i cui tifosi, però, hanno esternato tutto il proprio disappunto sui social. Ecco una rapida carrellata:

Juventus inguardabile come l’arbitro e Sala Var. #GenoaJuventus — SenzaFiltro 👀 (@2309mail) December 15, 2023

In area Juve esiste il VAR

In area avversaria sono tutti al BAR#GenoaJuventus pic.twitter.com/BZ6etoiAtf — VB Channel (@vbchannelhd) December 15, 2023

#Var fallo di mano. Vabbé, abbiamo capito. Anche quest’anno smettiamo di guardare il campionato.#GenoaJuventus — newfrengo (@newfrengo) December 15, 2023

Al solito, #var non funzionante contro la Juve. Mani netto di Bani in area — Francesco (@big_lebowsko) December 15, 2023

Come fa a non essere rigore quel contatto con la mano di Bani? 😦#GenoaJuve — Alessandro 🎗️ (@Sandrino_14) December 15, 2023

Mani di Bani.

Sembra uno scioglilingua ma è un rigore. — Antonello (@Antorco66) December 15, 2023