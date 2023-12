Viky Varga ti costringe a guardare lì: dettaglio bollente a tutto schermo

Viky Varga provoca i follower con una foto inedita e decisamente bollente: non avrai bisogno dello zoom, perché si vede tutto.

Il The Sun parla di lei come della donna più sexy del mondo. Di bella è bella, sensuale di certo lo è pure, ragion per cui i britannici, per quanto il globo sia densamente popolato da splendide donne e la concorrenza sia dunque agguerritissima, non hanno tutti i torti.

Ma chi è, secondo il noto tabloid inglese la wag più sexy di tutto l’universo? Il The Sun con quell’etichetta intendeva riferirsi a Viky Varga, moglie di Graziano Pellè ed ex wag, dunque, della Premier League. Senza dimenticare, ovviamente, che la splendida modella ungherese, alla quale il calciatore ha chiesto la mano nella magica Dubai, con una proposta pirotecnica, è anche un’influencer di tutto rispetto. E non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. L’incantevole Viky vanta, al momento, la bellezza di 608mila follower sui social media. Una cifra pazzesca che rende perfettamente la misura del suo successo e dell’influenza, appunto, che esercita sul popolo del calcio e non solo. Perché tutti, non solo gli amanti del pallone, sono pazzi della bionda mozzafiato che ha rubato il cuore di Pellè.

Non potrebbe essere altrimenti, oltretutto, visto e considerato che su Instagram posta sempre degli scatti assurdi in cui mette in mostra la sua bellezza nei modi più disparati. Solo che nelle ultime ore l’ha fatta grossa: non sappiamo quanti follower siano effettivamente “sopravvissuti” ai contenuti che stiamo per mostrarvi.

Che provocatrice Viky Varga: non avrai bisogno dello zoom

La modella di origini ungherese, molto attiva come detto sui social, ha postato una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Uno scatto inedito ed insolito per lei, che in genere si mostra in tutt’altre vesti.

Stavolta lady Pellè ha deciso di focalizzarsi su un dettaglio, su uno soltanto: sullo slip del suo bikini di colore bianco, per la precisione, i cui fili sono ornati da graziosissime e delicatissime perle ton sur ton.

La Varga costringe i suoi sostenitori a guardare proprio lì, insomma, in assenza di altri particolari sui quali focalizzare eventualmente la propria attenzione. E lo scatto, ma che ve lo diciamo a fare, ha infiammato i social in men che non si dica.