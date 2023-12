Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni: folata giallorossa

Folata giallorossa per uno degli obiettivi principali della Juventus: 40 milioni sul piatto per gennaio

Sembra arrivato il momento dei saluti tra l’Arsenal e Thomas Partey. Il centrocampista ghanese sta faticando a trovare spazio nello scacchiere di Mikel Arteta ed è pronto a cambiare maglia.

In questi mesi vi abbiamo spesso raccontato del forte interesse della Juventus per Thomas, alla luce dell’emergenza in seguito alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Tra i profili di esperienza l’ex Atletico Madrid è sicuramente uno dei preferiti di Massimiliano Allegri. L’Arsenal aveva investito ben 35 milioni di euro per prelevarlo dal club spagnolo ma i numerosi infortuni hanno limitato il suo percorso in Inghilterra. Ad oggi i Gunners non sembrano più disposti ad aspettarlo e stanno valutando le proposte sul piatto per scegliere quella migliore. In estate sono arrivati nuovi innesti per l’Arsenal, da Declan Rice a a Kai Havertz. Lo spazio per Thomas si è ulteriormente ridotto e non sembrano esserci i margini per un suo reinserimento. La Juventus, però, ha una concorrente agguerrita nella corsa a Thomas Partey.

Juventus, il Galatasaray a capofitto su Thomas Partey

Come riportato da sixsports.in, il Galatasaray sarebbe in prima linea per l’acquisto di Thomas Partey e sta puntando ad un accordo con l’Arsenal per il prestito.

In estate il ghanese ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita che era pronta a sborsare 35 milioni per il suo acquisto. A gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per cambiare aria e rilanciarsi in un nuovo campionato. Sullo sfondo resta la Juventus ma l’opzione Turchia ad oggi sembra essere la più accreditata. Il Galatasaray ha già una rosa di alto livello, con giocatori del calibro di Icardi, Boey, Sanchez, Torreira, Ziyech, Mertens. Thomas Partey andrebbe a prendere il posto del deludente Ndombelé in mezzo al campo. L’Arsenal, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2025, spinge per liberarlo già a gennaio. Il Galatasaray prepara 40 milioni per strapparlo alla concorrenza della Juventus.