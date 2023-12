Elkann mette da parte Agnelli: colpo da 300 milioni

Elkann, adesso, ha in serbo il colpo da 300 milioni, andiamo a capire meglio in dettaglio di che si tratta.

Gli assetti della Giovanni Agnelli Bv, società capofila dell’impero Exor che controlla giganti industriali come Ferrari, Stellantis e Cnh, stanno subendo significativi cambiamenti. Come riportato da ‘Calcioefinanza’, John Elkann, attraverso la sua Dicembre, ha acquisito quote cruciali dalla famiglia Agnelli, in particolare da Andrea Agnelli, al prezzo di 300 milioni di euro.

Il cambiamento nell’azionariato è notevole, poiché Elkann e la Dicembre sono ora vicini al possesso del 40% della Giovanni Agnelli Bv, la quale a sua volta detiene oltre il 63% di Exor, la holding che controlla anche la Juventus. Contestualmente, Andrea Agnelli, precedentemente secondo azionista della società con quasi il 12%, ha visto la sua quota ridursi al di sotto del 9%.

Elkann cambia tutto: 300 milioni

La ristrutturazione dell’azionariato ha portato a una nuova governance nella Giovanni Agnelli Bv, con la scomparsa di 100 azionisti e undici rami famigliari, sostituiti ora da tre gruppi di riferimento: il Gruppo Giovanni Agnelli, il Gruppo Agnelli, e il Gruppo Nasi. Il rafforzamento di John Elkann e della Dicembre è evidente, con la loro quota passata dal 36% nel 2016 al 39,7%. Questo permette a Elkann di avere una posizione di singolo azionista di grande rilievo sulla società olandese che rappresenta il 53% di Exor e l’80% dei diritti di voto.

Per aumentare la sua quota, la Dicembre ha acquistato una parte significativa dalle mani di Andrea Agnelli, che all’inizio del 2023 possedeva l’11,85% delle azioni. Oggi, questa quota è scesa all’8,9%, indicando la vendita di un pacchetto del 2,95% da parte di Andrea Agnelli alla Dicembre per 300 milioni di euro. La valutazione interna della Giovanni Agnelli Bv è stimata intorno ai 10 miliardi di euro, il che conferisce un valore di 4 miliardi di euro al 40% detenuto dalla Dicembre. Nonostante ciò, fonti vicine ad Andrea Agnelli assicurano che non sono previste ulteriori discese nel capitale della società olandese.