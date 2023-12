Juventus, Massa ne combina di cotte e di crude: la moviola dei giornali

Non è andata oltre il pareggio la Juventus nel confronto disputato ieri sera contro il Genoa di Gilardino.

I rossoblu sono infatti riusciti a bloccare sul pareggio i bianconeri di Allegri, che dunque per il momento non riescono a sorpassare l’Inter capolista. Che anzi, al contrario, ha l’occasione di allungare e prendersi anche un vantaggio psicologico nel duello per il tricolore.

Ma torniamo alla partita giocata in terra ligure. Il risultato si è sbloccato poco prima della mezzora, quando il portiere genoano Martinez ha steso Chiesa in area di rigore. Penalty trasformato dallo stesso attaccante di Allegi, che ha confermato l’ottimo momento di forma che sta vivendo. Nella ripresa però il Genoa ha pareggiato subito con Gudmundsson e il punteggio non è cambiato più. Il punteggio di 1-1 accontenta ma non soddisfa, alla luce anche di alcuni controversi episodi arbitrali. Che stanno facendo discutere molto sui social nelle ultime ore.

Juventus, ti manca un rigore. E manca anche un rosso a Malikovskyi

Quello che senza dubbio avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro è un fallo di mani non sanzionato dall’arbitro Massa. La palla però sembra sbattere in modo molto evidente sul braccio di Bani. E il penalty pare sacrosanto, ma non c’è stato alcun intervento da parte del VAR in aiuto. Tant’è che il direttore di gara non ha nemmeno rivisto le immagini.

👉 Genoa-Juve: per Calvarese mancano un rigore in favore della Juve e un rosso a Malinovskyi. E voi cosa ne pensate? 🤔#Genoa #Juventus #Tuttosport pic.twitter.com/4q9tCpZA4I — Tuttosport (@tuttosport) December 15, 2023

Praticamente tutti i quotidiani in edicola e i siti sportivi non hanno dubbi nell’indicare molto dubbio l’episodio, con la Juventus senz’altro danneggiata dalla mancata concessione del calcio di rigore. Sulla stessa linea sono anche quando si parla dell’altro episodio contestato, il bruttissimo fallo di Malinovskyi quasi a tempo scaduto sulla caviglia di Yildiz. Il genoano è stato solo ammonito, ma il cartellino giusto per una entrata pericolosa, con il piede a martello, era il rosso. In conclusione i bianconeri possono senz’altro essere delusi per la direzione arbitrale, nonostante Allegri non abbia voluto polemizzare in sala stampa dopo la conclusione del match.