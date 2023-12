La decisione sulla penalizzazione in classifica: Juventus decisiva

La decisione sulla penalizzazione in classifica è arrivata. Adesso per loro è la sfida alla Juventus quella decisiva. E anche per i bianconeri è un banco di prova

Una decisione ufficiale è arrivata. O per meglio dire non c’è stata visto che, secondo quanto raccontato da Il Resto del Carlino, i bonifici per gli stipendi dei giocatori della Fermana sono partiti. Quindi niente meno in graduatoria. E adesso la formazione di casa si appresta ad ospitare la Juve in un momento decisivo. Anche per i bianconeri.

Sì, giocano in Serie C la squadra ultima in classifica e quella terz’ultima, la bianconera, che necessita di punti importanti per cercare di rimanere dentro la categoria: la retrocessione, così come spiegato anche dal direttore sportivo Manna, sarebbe un vero e proprio fallimento per il progetto del club. E quindi nessuno dentro le segrete stanze della Continassa vuole pensare a questa eventualità. Insomma, un match decisivo senza nessun punto di penalizzazione per la Fermana. Che mentalmente adesso è un poco più serena. Cosa che purtroppo, ma solamente per la classifica ovviamente, non possiamo dire per la Juventus.