Mollato definitivamente dall’allenatore: è il primo regalo per la Juventus

Calciomercato Juventus, ormai anche il tecnico lo ha mollato in maniera definitiva. Eccolo il primo regalo, urgente, per i bianconeri

Ormai lo ha mollato in maniera definitiva anche il tecnico. Ormai di dubbi a quanto pare non ce ne stanno. In tutto questo è arrivato anche il clamoroso e ormai “Here We Go” di Fabrizio Romano, che quando scrive questo vuole dire che le cose sono fatte. Ok, non lo ha scritto, non vogliamo dire bugie, ma ha confermato che il giocatore il prossimo mese di gennaio lascerà al cento per cento il Manchester City.

Parliamo di Phillips, centrocampista accostato con una certa insistenza alla Vecchia Signora, che è stato scaricato in maniera definitiva anche da Pep Guardiola. “Tutti conoscono la situazione che ha e dipende da cosa succede, ne parleremo. Parleremo di come è il mercato a gennaio, non è facile…” è invece stato il commento del giocatore. Che lascia davvero pochissimo spazio a quelle che potrebbero essere le interpretazioni. Ci sarà un saluto l’anno prossimo, di almeno sei mesi. Poi si vedrà.

Calciomercato Juventus, il primo regalo per Allegri

E come abbiamo capito, ulteriormente, dopo la serata di ieri contro il Genoa, Allegri ha bisogno di un centrocampista. Necessario se i bianconeri vogliono rimanere agganciati all’Inter per un poco di tempo anche se è altrettanto evidente che Inzaghi ha un vero squadrone a disposizione. Ma perché buttare tutto quello che la squadra è riuscita a fare fino al momento? No, non deve essere proprio così, e allora ecco che tutti adesso si aspettano uno sforzo, fin dove possibile, da parte della società.

E Phillips, che avrebbe già dato in tempi non sospetti il suo benestare ad un possibile arrivo in bianconero, potrebbe essere davvero il colpo decisivo. Il regalo di Natale per Max.