Pedina di scambio per il bomber: ‘scippano’ il nuovo Modric alla Juve

Adesso ci sarebbe l’incognita della big interessata allo scambio, tutti i dettagli della potenziale operazione.

Il calciomercato invernale si apre con una possibile operazione di grande risonanza per la Salernitana, poiché l’Arsenal sembra essere interessato al talentuoso attaccante Boulaye Dia. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha annunciato durante una conferenza stampa che a gennaio sarà disposto a cedere coloro che non desiderano più rimanere a Salerno.

Iervolino ha dichiarato in modo esplicito: “Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare.” Fra i nomi che circolano come possibili partenti, spicca quello di Boulaye Dia, protagonista della scorsa stagione e già in cerca di nuove sfide nella passata estate, senza successo. Secondo quanto riportato ‘dalle Cronache’, sembra che l’Arsenal di Mikel Arteta sia pronto a mettere sul piatto un’offerta allettante: circa 15 milioni di euro più il cartellino del giovane centrocampista Charlie Patino.

15 milioni + Charlie Patino per Boulaye Dia

Patino, classe 2003 rappresenta una promessa emergente nel panorama calcistico che sembrava interessare anche alla Juventus. La possibile transazione segnerebbe quindi non solo un cambio di scenario per Boulaye Dia, ma anche l’arrivo di una giovane stella come Patino alla Salernitana.

Questa mossa dell’Arsenal testimonia l’interesse nei confronti di Boulaye Dia, noto per la sua abilità nel segnare gol e per la sua versatilità in campo. Se l’affare dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un passo significativo per la Salernitana, che potrebbe beneficiare sia finanziariamente che a livello tecnico da questa operazione di mercato. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi e se i giocatori coinvolti saranno d’accordo con il cambio di maglia a gennaio.