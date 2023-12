Wanda Nara spodestata: la regine delle docce hot adesso è lei

Wanda Nara, la guerra è ormai ufficialmente iniziata. Gongolano i follower: mai viste tante curve tutte insieme.

Alzi la mano chi non si è mai imbattuto, in questi ultimi anni, in una foto di Wanda Nara alle prese con le sue “abluzioni” quotidiane. C’è stato un periodo in cui Lady Icardi pareva letteralmente ossessionata, infatti, dalle foto che la ritraevano in uno dei luoghi teoricamente più intimi della casa: il box doccia.

La showgirl argentina, ancora in corsa per la vittoria dello show al quale sta partecipando, ossia Ballando con le stelle, ci ha regalato moltissime fotografie ad alta temperatura. Milioni di follower avranno avuto l’onore e il piacere di spiarla, dunque, mentre si faceva la doccia, bella come mamma l’ha fatta e, naturalmente, senza veli. Qualcuno sicuramente le conserverà ancora oggi, quelle fotografie. Il che è un bene, dal momento che molte di esse, ritenute troppo eccessive, sono state nel tempo censurate dai social network. Peccato, un tesoro gettato alle ortiche, ma vabbè: non mancherà di certo occasione per riproporle.

Solo che, a quanto pare, la sensualissima Wanda non è più la regina incontrastata delle docce bollenti e piccanti. C’è qualcuno che ha cercato di spodestarla e che, forse forse, ci sta pure riuscendo. Qualcuno che la moglie di Mauro Icardi conosce molto bene, peraltro, avendole fatto, in un certo senso, “scuola”.

Wanda Nara stai in campana: chi fra le due scotta di più?

A cercare di contrastare il suo dominio è proprio Zaira Nara, sorella di Wanda e aspirante beniamina dei social. Un tempo era molto più discreta e silenziosa della sua effervescente sorella bionda, ma è bastato poco perché anche lei, di punto in bianco, si trasformasse in una forza della natura.

L’ultimo scatto che l’influencer ha affidato ai social è un capolavoro. Zaira si sta facendo la doccia, appunto, e indossa un bikini che copre poco e che regala quindi ai fan una visione a 360° del suo meraviglioso corpo. Il lato B che sembra scolpito, tanto è perfetto, è senza ombra di dubbio il punto focale della foto. Che però, lo dobbiamo ammettere, rende perfettamente giustizia al suo fascino innegabile.