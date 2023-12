Andrea Agnelli ritorna alla Juve: svelato il nuovo ruolo

Sta per concludersi un 2023 che per la Juventus è stato un anno vissuto tra alti e bassi, una vera altalena di emozioni.

Dopo il cambio che c’è stato in società il club non ha perso la sua voglia di vincere ma nello scorso campionato ha dovuto fare i conti con una penalizzazione che ha portato i bianconeri al settimo posto in graduatoria.

Poi in estate è arrivata la decisione della UEFA di estromettere la Juventus dalle competizioni europee. In questo modo si sono perse delle risorse economiche e importanti della possibilità magari di arrivare in fondo a questa edizione della Conference League. La nuova dirigenza non ha perso comunque la bussola ed è riuscita a costruire una squadra che in questo campionato si sta facendo rispettare in pieno. La conquista del piazzamento utile per la prossima Champions League pare essere un risultato ampiamente alla portata e anzi c’è la possibilità di lottare anche per lo scudetto.

Juventus, Agnelli torna? Lo scenario possibile

I sogni dei tifosi bianconeri insomma sono più vivi più che mai ed è giusto che sia così. La proprietà ha sempre fatto la sua parte e anche in futuro è pronta a fare degli investimenti mirati per far sì che la Juventus possa confermarsi tra le grandi squadre del panorama europeo.

Su Sportitalia il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche della volontà dell’ex presidente Andrea Agnelli di tornare nel club una volta che sarà terminata la sua squalifica. Una volontà però che sembra complicata dal realizzarsi, considerato che – si legge – la sua gestione ha portato a conti in rosso che hanno creato e creano non pochi grattacapi a Exor. John Elkann considera la Juve un “bene” di famiglia, ma è chiaro che non può essere una azienda in perdita. Per questo motivo Palmeri non chiude alla possibilità che possa essere trovato un nuovo assetto societario, con l’entrata di nuovi soci al fianco di Exor. Con Agnelli, che ha ottimi legami in Arabia Saudita, che potrebbe così tornare magari in gioco come capocordata di un fondo saudita che si affiderebbe in maniera fiduciaria a lui.